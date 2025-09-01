Theo Phòng CSGT (Công an Hà Nội), ngày 1/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại sân vận động Mỹ Đình (phường Từ Liêm).

Công an Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường xung quanh sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Đình Hiếu

Để đảm bảo an ninh, an toàn Công an Thành phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau:

Thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện: Từ 14h đến 22h30 ngày 1/9.

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện:

Tạm cấm đối với các ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo), Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Trịnh Văn Bô.

Trong thời gian trên, Công an TP tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau: Các phương tiện từ hướng quốc lộ 32 đi hướng Đại lộ Thăng Long đi qua đường tỉnh lộ 70 hoặc đường vành đai 3 trên cao... và ngược lại.