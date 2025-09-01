Cục CSGT (C08, Bộ Công an) vừa có thông báo phân luồng giao thông tạm thời phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Chương trình sẽ chính thức diễn ra từ 6h30 ngày 2/9.

Theo đó, thời gian phân luồng bắt đầu từ 21h ngày 1/9 đến 13h ngày 2/9.

Đối tượng phân luồng: Xe tải loại từ 10 tấn, xe khách loại từ 45 chỗ trở lên (trừ ô tô vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe bus, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu phục vụ lễ kỷ niệm và các xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ).

Cục CSGT sẽ phân luồng phương tiện hướng vào Hà Nội từ 21h ngày 1/9. Ảnh: Hoàng Hà

Các tuyến đường hạn chế phương tiện hướng về trung tâm Hà Nội:

Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình (CT01): từ nút giao Thường Tín (km192+300 CT01, xã Hồng Vân, Hà Nội);

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (CT04): từ nút giao Yên Mỹ (km21+500 CT04);

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07): từ nút giao Vạn Xuân (giao với quốc lộ 3 tại km40+700 CT07) đến nút giao với quốc lộ 18 (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh);

Cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05): từ nút giao Bình Xuyên - IC3 (nút giao CT05 với tỉnh lộ 310B tại xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ).

Quốc lộ 1A: từ nút giao đường Phan Trọng Tuệ (tỉnh lộ 70A) - Ngọc Hồi (quốc lộ 1A); quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang): đoạn từ nút giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (km152+600 quốc lộ 1A);

Quốc lộ 2: từ nút giao quốc lộ 2 - đường Võ Văn Kiệt.

Quốc lộ 3: từ Trung đoàn Cảnh sát Kỵ binh (phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên) → đoạn từ ngã ba đường Cách mạng Tháng 8 giao quốc lộ 3 đến ngã tư Nam Tiến (từ km46+650 đến km41+900 quốc lộ 3) → đường Trần Nguyên Hãn (phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên) - đến nút giao Vạn Xuân CT07.

Quốc lộ 5: từ nút giao Cầu Chui (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ).

Quốc lộ 6: từ nút giao với đường Hoà Lạc - Hoà Bình (km65+100 QL6).

Quốc lộ 21A: đoạn từ nút giao với quốc lộ 32 đến ngã tư Chợ Bến (nút giao quốc lộ 21A với đường Hồ Chí Minh).

Quốc lộ 18: đoạn từ nút giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên CT07 (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Hướng phân luồng giao thông:

Với các phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh phía Bắc đi các tỉnh Tây Bắc và ngược lại như sau:

Các phương tiện từ quốc lộ 32 → đường tỉnh 316 → đường tỉnh 317 → quốc lộ 6 đi các tỉnh Tây Bắc (không đi qua cầu Đồng Quang, cầu Vĩnh Thịnh, cầu Trung Hà, cầu Văn Lang).

Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh phía Bắc đi các tỉnh Đông Bắc và ngược lại:

Các phương tiện trên tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05) hoặc quốc lộ 2A → quốc lộ 18 (đường cao tốc Hạ Long - Nội Bài) → rẽ vào đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07) tại nút giao quốc lộ 18 với CT07 (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) → đi đến nút giao với Vành đai 3 (gần cầu Phù Đổng) → quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (CT01) đi các tỉnh Đông Bắc.

Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh Tây Bắc (quốc lộ 6) đi phía Nam và ngược lại:

Tại ngã ba Mãn Đức (km101+120 quốc lộ 6, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ): đi theo quốc lộ 12B đến ngã ba Chợ Mía (km 496+600 đường Hồ Chí Minh, xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) → đường Hồ Chí Minh đi các tỉnh phía Nam.

Tại Dốc Cun (km83+530 quốc lộ 6, xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ): đi theo tỉnh lộ 12B → ngã ba Hàng Đồi (km47+700 ĐT12B) → quốc lộ 21 → đường Hồ Chí Minh (km450+900, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ) đi Thanh Hoá, các tỉnh phía Nam.

Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh phía Nam đi các tỉnh phía Tây Bắc hoặc phía Đông:

Đối với tuyến cao tốc Hà Nội - Ninh Bình (CT01):

Nút Đồng Giao (km282 CT01, phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình): đi theo hướng đại lộ Hoa Lư → quốc lộ 12B → đường Hồ Chí Minh đi tỉnh Phú Thọ, Tây Bắc.

Nút Mai Sơn (km274 CT01, phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình): đi theo tuyến tránh TP Ninh Bình cũ → quốc lộ 1 đến nút giao với quốc lộ 21B (đường tỉnh 494 cũ) → đường tránh TP Phủ Lý đi Phú Thọ, các tỉnh Tây Bắc. Các phương tiện rẽ phải vào quốc lộ 21B (đường tỉnh 494 cũ) đi các tỉnh phía Đông.

Nút Cao Bồ (km260 CT01, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình): theo quốc lộ 10 đi các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Quảng Ninh).

Nút Liêm Tuyền (km230 CT01, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình): đi quốc lộ 21B (đường tỉnh 494 cũ) → đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Hà Nội - Ninh Bình đi các tỉnh phía Đông.

Các phương tiện đi theo quốc lộ 21B → đường tránh thành phố Phủ Lý đi Phú Thọ và các tỉnh Tây Bắc.

Nút Vực Vòng (km219 CT01, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình): đi theo quốc lộ 38 → cầu Yên Lệnh → quốc lộ 39 → phố Nối → quốc lộ 5 hoặc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi các tỉnh phía Đông.

Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông đi các tỉnh phía Nam, Đông Bắc, phía Bắc và ngược lại:

Đối với tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (CT04): Từ nút giao Yên Mỹ (km21+500 CT04, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên): đi vào đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Hà Nội - Ninh Bình qua cầu Hưng Hà → nút giao Liêm Tuyền hoặc vào quốc lộ 39 qua cầu Yên Lệnh → cao tốc Hà Nội - Ninh Bình đi các tỉnh phía Nam;

Từ nút giao Yên Mỹ vào quốc lộ 5 → quốc lộ 17 hoặc vào quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) đi các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc.

Đối với tuyến quốc lộ 5: Từ cầu vượt Nhân Hoà (km24+250 quốc lộ 5): → quốc lộ 39 → cầu Yên Lệnh hoặc đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Hà Nội - Ninh Bình qua cầu Hưng Hà → cao tốc Hà Nội - Ninh Bình đi các tỉnh phía Nam.

Từ quốc lộ 5 → quốc lộ 17 hoặc vào quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) đi các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc.

Các phương tiện từ các tỉnh Đông Bắc đi các tỉnh phía Bắc, phía Đông và ngược lại:

Đối với tuyến quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (CT01): Từ cầu vượt Khả Lễ (km139 quốc lộ 1A) → quốc lộ 18 hoặc đến nút giao với CT07 đi các tỉnh phía Bắc.

Các phương tiện đến cầu vượt Bồ Sơn (km138+500 quốc lộ 1A) → quốc lộ 38 → quốc lộ 17 đi vào quốc lộ 5 hoặc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (km7 CT04) đi các tỉnh phía Đông.

Đối với đường tỉnh 295B (quốc lộ 1A cũ): Từ ngã tư giao với đường tỉnh 277 (cột đồng hồ Từ Sơn, km154+100 đường tỉnh 295B) rẽ phải vào đường tỉnh 277 mới (hướng đi Đồng Kỵ) → đường tỉnh 286 → đường Huỳnh Thúc Kháng (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) → quốc lộ 18 đi các tỉnh phía Bắc.

Các phương tiện đến từ ngã tư giao với đường tỉnh 277 → quốc lộ 1A (hướng đi Đền Đô) đi các tỉnh phía Đông.