Tối 21/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thanh Hải (SN 1985, ngụ xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 2h cùng ngày, Trần Thanh Hải điều khiển xe khách giường nằm biển số 50E-447.02 của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Năm Lu, chở hành khách từ tỉnh Khánh Hòa đi TPHCM.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: A.X

Khi lưu thông trên Quốc lộ 1, đến Km1839+300 (đoạn qua ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai), tài xế Hải được xác định do buồn ngủ dẫn đến ngủ gật, không làm chủ tay lái, để xe lao vào hai đoạn hộ lan bảo vệ bên phải đường.

Sau cú va chạm, đầu hộ lan đâm xuyên vào gầm xe khiến động cơ ngừng hoạt động, ngọn lửa bùng phát dữ dội từ khu vực đầu xe.

Do xe chỉ có một cửa lên xuống, sử dụng hệ thống đóng mở bằng hơi, nên khi động cơ tắt, cửa không thể mở theo cách thông thường. Tài xế cùng phụ xe đã phá cửa chính, đưa được một số hành khách thoát ra ngoài. Tuy nhiên, lửa và khói nhanh chóng bao trùm khoang xe khiến nhiều người không kịp thoát thân.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người tử vong, nhiều người bị thương. Chiếc xe khách cùng nhiều tài sản của hành khách bị thiêu rụi hoàn toàn.

Sau khi vụ việc xảy ra, Hải đến Công an xã Hưng Thịnh đầu thú và khai nhận toàn bộ diễn biến vụ tai nạn.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã phối hợp với VKSND cùng cấp, các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Hưng Thịnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết, tài liệu phục vụ điều tra.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.