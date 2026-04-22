Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 8h30 ngày 21/4, từ tin báo của người dân về việc xuất hiện một số đối tượng vận chuyển gốc cây đến ký gửi tại Bưu điện xã Cẩm Thạch có dấu hiệu nghi vấn, Công an xã đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng kiểm lâm xác minh, làm rõ.

15 phôi cây muội hồng bị thu giữ. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 15 phôi cây muội hồng có đường kính từ 2 - 5cm, chiều dài dao động từ 0,3 - 1,5m.

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số phôi cây muội hồng trên đều không có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc lâm sản.

Cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong và vận chuyển toàn bộ số phôi cây muội hồng trên về trụ sở Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.