Ông Hoàng Văn Chuyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết, tính đến ngày 14/4, lực lượng kiểm lâm đã xử phạt hơn 30 vụ vi phạm, thu giữ trên 280 cây muội hồng và xử phạt gần 150 triệu đồng.

Hiện toàn bộ số cây thu giữ đang được giao cho các đơn vị kiểm lâm chăm sóc trước khi đưa trở lại rừng.

Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã gửi văn bản đến các hạt kiểm lâm trên địa bàn, khuyến nghị xử lý tang vật đúng quy định, phù hợp với đặc thù cây rừng tự nhiên; hạn chế tối đa bán ra thị trường nhằm tránh hợp thức hóa hồ sơ và tiêu thụ trái phép.

Cây muội hồng do lực lượng kiểm lâm thu giữ. Ảnh: CTV

Theo ông Chuyên, có ý kiến cho rằng sau khi xử lý tang vật có thể lập hồ sơ thanh lý để thu ngân sách. Tuy nhiên, nếu thanh lý theo cách thông thường sẽ phát sinh nguy cơ hợp thức hóa nguồn gốc cây rừng tự nhiên, dẫn đến tình trạng “quay vòng” tang vật. Vì vậy, giải pháp được đưa ra là không thanh lý.

Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường, thống nhất phương án đưa toàn bộ cây, thân muội hồng thu giữ về các khu bảo tồn Pù Luông, Pù Hu và Vườn quốc gia Bến En, Xuân Liên để chăm sóc.

Theo Luật Lâm nghiệp 2017, việc tự ý khai thác cây muội hồng khi chưa được cấp phép là hành vi khai thác lâm sản trái phép; tùy mức độ, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cây muội hồng (tên khoa học Syzygium myrtifolium) là loài cây tự nhiên mọc ở vùng núi đá vôi. Cây có dáng nhỏ, thân xù xì, lá non màu đỏ hồng nổi bật nên được giới chơi cây cảnh săn tìm.

Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã cảnh báo về tình trạng người dân vào rừng săn lùng muội hồng làm cây cảnh, bonsai. Hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng.