Bói toán. Ảnh: Tasty Thailand

Báo Independent đưa tin, nghi phạm là nam giới 38 tuổi. Khoảng 6h sáng 1/1, khi người đàn ông này đang đứng bên ngoài một ngôi chùa ở Pattaya, Thái Lan, một thiếu nữ tìm tới để nhờ xem bói.

Thầy bói này cảnh báo cô gái sắp gặp vận rủi và sẽ mất một thứ gì đó có giá trị, đồng thời thúc giục cô đưa cho ông ta một chút tiền để tránh điều không may. Tuy nhiên, cô gái 19 tuổi, tên là Pim đã từ chối đưa tiền.

Ngay sau khi rời đi, Pim phát hiện bị mất chiếc iPhone 13 Pro. Cô nhớ mình đã để điện thoại bên cạnh người trong suốt buổi xem bói nên đã quay lại. Khi bị chất vấn, thầy bói khăng khăng rằng việc mất điện thoại chứng minh lời tiên đoán của ông ta là chính xác, thậm chí còn mô tả cả ngoại hình của tên trộm.

Theo báo Khaosod, thiếu nữ này bắt đầu nghi ngờ và lập tức tìm kiếm sự giúp đỡ của người dân. Cảnh sát được gọi đến sau khi chiếc điện thoại được tìm thấy bên trong một hộp đựng khẩu trang ở trong túi của thầy bói.

Người đàn ông đã buộc phải thừa nhận với cảnh sát về hành vi trộm cắp. Ông ta cầu xin Pim đừng tố cáo vì đây là lần đầu tiên phạm tội và cần tiền cho năm mới.

Cảnh sát hiện đã bắt giam thầy bói, thu giữ chiếc điện thoại bị đánh cắp cùng dụng cụ bói toán. Chiếc điện thoại sau đó đã được trả lại cho Pim.