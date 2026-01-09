Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Chí Thái (33 tuổi) và Nguyễn Thị Đẩm (39 tuổi) vào ngày 9/1. Hai đối tượng lần lượt ngụ tại Cà Mau và Vĩnh Long bị điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, bà V.T.K.T (57 tuổi, trú xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) đến bán hàng tại chợ Tiệm Tôm thuộc xã Tân Thủy vào sáng 17/12/2025. Nạn nhân phát hiện bị mất chiếc túi xách để bên cạnh vào khoảng 5h30 cùng ngày.

Đối tượng Lưu Chí Thái (phải) và Nguyễn Thị Đẩm. Ảnh: CACC

Tài sản bị mất gồm 78 triệu đồng tiền mặt cùng 4 nhẫn vàng, 1 dây chuyền và đôi bông tai các loại. Tổng trọng lượng số vàng bị lấy cắp lên tới 32,9 chỉ.

Lực lượng công an xác định Thái và Đẩm là thủ phạm gây án nên tổ chức truy bắt. Thái bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Long Hồ (Vĩnh Long) vào ngày 24/12/2025, còn Đẩm ra đầu thú ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã tiếp cận khi thấy bà T. ngồi bán hàng một mình. Thái chở Đẩm lấy trộm túi xách rồi tẩu thoát về hướng cầu Rạch Miễu.