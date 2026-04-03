Ngày 3/4, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự nhóm đối tượng mang hung khí chặn đánh, chém người đi đường trong đêm để điều tra về 2 hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Y Phụng Niê, Y Đăng Buôn Dap, Y Khuyên Niê, Y Raun Bkrông, Y Vinh Niê Kđăm (tuổi từ 18 đến 19 tuổi) cùng trú tại buôn Rung, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Nhóm này còn có Vũ Phúc Bảo, dưới 18 tuổi được cho bảo lãnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: HD

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22h30 ngày 31/3, Y Phụng, Y Đăng, Y Khuyên và Y Raun cùng ăn nhậu tại nhà một người quen trong buôn.

Do bức xúc việc một số thanh niên ở buôn khác thường xuyên chạy xe máy nẹt pô qua địa bàn, có hành vi khiêu khích nên các đối tượng đã nảy sinh ý định chặn đánh.

Sau đó, các đối tượng rủ thêm Y Vinh và Vũ Phúc Bảo cùng tham gia. Khi đi, nhóm này mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm như: kiếm, dao phóng lợn, gậy và vỏ chai bia. Sau đó, các đối tượng đi đến khu vực nhà cộng đồng của buôn trên đường tỉnh lộ 2 để phục sẵn.

Đến khoảng 23h cùng ngày, phát hiện một số thanh niên đi xe máy chạy ngang qua có nẹt pô, nhóm này đã nhiều lần lao ra chặn xe, đuổi theo và sử dụng hung khí tấn công.

Trong những người bị hành hung, có 2 người bị các đối tượng đánh, chém gây thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Krông Ana phối hợp với Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét làm rõ hành vi nhóm đối tượng trên để xử lý.