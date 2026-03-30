Ngày 30/3, Công an phường Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng chủ chốt, đồng thời tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h10 ngày 22/3, tại quán hủ tiếu “9 Ngoan” (ki ốt 3-4 chợ Cũ, đường Học Lạc), một nhóm khoảng 14 đối tượng đi trên 7 xe máy, mang theo dao tự chế và vỏ chai thủy tinh bất ngờ xuất hiện, truy đuổi 4 thanh niên đang ngồi tại quán.

Các đối tượng chia thành nhiều nhóm, vừa truy đuổi vừa ném chai. Một nhóm trực tiếp đuổi chém khiến một thanh niên bị thương, nhóm còn lại đập phá một xe máy trước quán. Gây án xong, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Mỹ Tho

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Mỹ Tho nhanh chóng triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định 14 đối tượng liên quan, trong đó có Nguyễn Trung Nghĩa (Bi Nét), Lê Nguyễn Gia Bảo (Tư Xị), Nguyễn Trần Tuấn Anh (Bo), Nguyễn Hoàng Anh Khôi (Bi Nhỏ), Nguyễn Đức Lợi (Lâm Tây Bắc), Đặng Thành Danh (Danh Nhí), Nguyễn Nhật Khoa (Khoa Nhỏ)… Đa số các đối tượng sinh sống tại phường Trung An và Đạo Thạnh.

Theo cơ quan công an, do mâu thuẫn từ trước trên mạng xã hội với nhóm của Nguyễn Văn Thái (Thái Mập) và Lê Trung Hậu (Hậu Đen), các đối tượng đã chuẩn bị hung khí, phương tiện để tìm đánh đối phương. Khi phát hiện nhóm thanh niên tại quán hủ tiếu, các đối tượng quay lại truy đuổi.

Do ngồi cùng bàn với Thái và Hậu, Trần Lê Gia Huy và Nguyễn Trần Thanh Phúc bị truy đuổi vào khu nhà lồng chợ Cũ và bị chém gây thương tích.

Các đối tượng tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an Mỹ Tho

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn từ trước trên mạng xã hội nên đã tụ tập, mang theo hung khí đi tìm nhóm đối phương để giải quyết.

Công an phường Mỹ Tho đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng chủ chốt để điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời thu giữ nhiều tang vật như dao tự chế, phương tiện, trang phục và điện thoại.

Hiện, cơ quan công an tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định.