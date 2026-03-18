Ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã thi hành quyết định phục hồi điều tra vụ án, đồng thời tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với bị can Đoàn Quang Thịnh (33 tuổi, ngụ phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra hành vi giết người.

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt tạm giam Đoàn Quang Thịnh. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ, Thịnh có mâu thuẫn cá nhân với ông L.H.T. (53 tuổi). Trưa 14/4/2022, phát hiện ông T. đang điều khiển xe máy trên đường Đồng Văn Cống (TP Bến Tre cũ, nay là phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long), Thịnh cùng một nhóm đối tượng đi ô tô và xe máy mang theo hung khí truy đuổi.

Nhóm này đã tông xe vào ông T. Sau đó Thịnh dùng dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân rồi cùng đồng bọn bỏ trốn.

Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông T. đã tử vong.

Sáng 15/4/2022, Thịnh đến Bệnh viện Tâm thần Trung ương Biên Hòa (Đồng Nai) làm thủ tục nhập viện thì bị cơ quan công an bắt giữ, khởi tố về tội Giết người.

Trong quá trình điều tra, lợi dụng việc được phép điều trị bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Đồng Nai, Thịnh đã bỏ trốn.

Cơ quan điều tra sau đó ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Thịnh. Đến ngày 14/3 vừa qua, sau thời gian vận động, Đoàn Quang Thịnh đã đến cơ quan công an đầu thú.