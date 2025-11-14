Ngày 14/11, Công an TPHCM đang tạm giữ đối tượng Danh Phú (SN 1999) để điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại khu vực ấp Hưng Lân 2, xã Bà Điểm.

Theo thông tin ban đầu, tối 12/11, vợ chồng anh T.N.T. (SN 1997) tổ chức tiệc sinh nhật cho con tại phòng trọ nằm trong hẻm trên đường Đông Lân – Hưng Lân (xã Bà Điểm). Bữa tiệc có người thân và bạn bè đến chung vui, trong đó có hoạt động hát karaoke.

Khu vực xảy ra vụ án mạng. Ảnh: H.K.

Đến khuya cùng ngày, giữa một số người dự tiệc đã xảy ra cự cãi, được cho là bắt nguồn từ việc giành micro để hát. Mâu thuẫn sau đó nhanh chóng dẫn đến xô xát.

Trong lúc hỗn loạn, Danh Phú đã dùng hung khí tấn công anh Đ.X.L. (SN 1996, quê TP Cần Thơ).

Người dân khu vực nghe tiếng hô hoán chạy đến kiểm tra và phát hiện anh L. gục trên vũng máu trước dãy trọ, cạnh bãi đất trống. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở địa phương nhưng anh L. đã không qua khỏi.

Ngay sau khi gây án, Danh Phú rời hiện trường. Đến sáng 13/11, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp cùng Công an xã Bà Điểm đã truy xét, bắt giữ Phú khi đối tượng đang lẩn trốn tại phòng trọ.