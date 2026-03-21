Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Thanh Thía (42 tuổi, ngụ khóm Tịnh Hưng, phường Cao Lãnh) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là cha ruột của bị can Thía, ông Đoàn Văn Lắm (67 tuổi).

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can Đoàn Thanh Thía. Ảnh: Phước Thanh/Công an Đồng Tháp

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 17/3, giữa ông Lắm và vợ xảy ra mâu thuẫn, cự cãi trong sinh hoạt gia đình.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, hai người tiếp tục cãi vã liên quan đến chuyện làm ăn và việc ông Lắm có quen người phụ nữ khác bên ngoài.

Trong lúc nóng giận, ông Lắm xuống bếp lấy một con dao cán nhựa màu đen mang lên nhà trên, đe dọa đâm vợ và con trai là Đoàn Thanh Thía.

Bức xúc vì cha thường xuyên chửi mắng mẹ, bị can Thía đã xô ngã và dùng tay cùng quạt bàn đánh ông Lắm, khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, Đoàn Thanh Thía điều khiển xe đến công an đầu thú.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.