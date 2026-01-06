XEM CLIP:

Hôm nay (ngày 6/1) Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với La Thiên Bảo (SN 1994, quê Đồng Tháp) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, tối ngày 13/12/2025, anh N.Q.L. (SN 1986, tài xế xe công nghệ) điều khiển ô tô chở nhóm 6 hành khách, trong đó có La Thiên Bảo, di chuyển từ đường Lê Văn Khương (phường Tân Thới Hiệp) về đường Phan Văn Trị (phường Hạnh Thông).

Trong quá trình di chuyển, do một hành khách trong nhóm có biểu hiện say xỉn và nôn ói ra xe, anh L. đã đề nghị nhóm khách hỗ trợ chi phí vệ sinh phương tiện. Tuy nhiên nhóm khách không đồng ý nên dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn gay gắt.

La Thiên Bảo khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Khi xe đến giao lộ Phan Văn Trị - Lê Đức Thọ (phường Hạnh Thông), nhóm khách yêu cầu dừng xe để đi bộ. Lúc này, một người trong nhóm đã thanh toán đầy đủ tiền cước và phí rửa xe cho tài xế.

Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó. Khi nhóm khách vừa rời đi một đoạn, tài xế L. mở cửa xe gọi Bảo quay lại để nói chuyện. Sẵn có men rượu trong người, Bảo lập tức lao tới lớn tiếng, đánh vào vùng ngực anh L.

Xe taxi công nghệ bị đập phá hư hỏng. Ảnh: Cắt từ clip

Đáng chú ý, đối tượng này còn dùng chân đá liên tiếp, làm gãy hai kính chiếu hậu của ô tô trước khi rời khỏi hiện trường.

Sau khi trình báo công an địa phương, vài ngày sau tài xế L. đã đăng tải clip diễn biến vụ việc lên mạng xã hội.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Hạnh Thông phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ. Khi bị đưa về làm việc, La Thiên Bảo đã thừa nhận hành vi.