Ngày 8/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc (SN 1992, ngụ phường Dĩ An, TPHCM) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Bùi Trung Quốc bị tạm giữ do có hành vi đánh đập con riêng của chị L. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, Quốc và chị L.T.K.L. sống chung với nhau như vợ chồng tại một căn nhà trên đường Trần Thị Dương (khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An), sống chung còn có con trai riêng của chị L. là cháu T.

Chiều 4/5, khi trở về, Quốc thấy cháu T. đang ngủ ở phòng khách nên chửi mắng vì cho rằng cháu không về nhà sau khi thi ở trường. Cháu T. giải thích là thi xong có qua nhà bạn chơi nhưng Quốc tiếp tục lớn tiếng chửi mắng, sau đó đè cháu xuống nền nhà, dùng tay đánh nhiều cái vào vùng mặt và đầu.

Bị đánh, T. choáng váng, nằm tại chỗ và không thể đi lại. Khi tỉnh lại, nạn nhân đã gọi điện cho mẹ để báo tin.

Toàn bộ diễn biến sự việc được camera trong phòng ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội khiến người xem bức xúc.

Hình ảnh Quốc đánh đập cháu T. tại nhà. Ảnh cắt từ clip.

Qua xác minh, cơ quan công an đã tiến hành làm việc với Quốc và mẹ con chị L.T.K.L. Tại cơ quan công an, Quốc khai nhận đã nhiều lần say xỉn, có hành vi đánh đập chị L. và cháu T.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý đối tượng Bùi Trung Quốc theo quy định pháp luật.