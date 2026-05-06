Ngày 6/5, UBND xã Hòa Hiệp cho biết đã gửi văn bản đến Sở Y tế TPHCM và Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM, đề nghị tiếp nhận, chăm sóc cháu N.G.K. (2 tuổi), nạn nhân bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành dã man.

Bé K. bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành. Ảnh: CACC

Theo báo cáo của UBND xã Hòa Hiệp, chiều 2/5, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo về một trẻ nhỏ có dấu hiệu bị bạo hành tại khu nhà trọ ở ấp Phú Lâm.

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cháu K. trong tình trạng sức khỏe yếu, phản ứng chậm, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím, trầy xước, rách da ở lưng, đầu và tay chân.

Cháu K. được đưa đi cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị chuyên sâu. Theo bệnh viện, cháu bé bị đa chấn thương nặng như tổn thương gan, lách, tụy, thận, dập phổi hai bên và gãy xương tay; dự kiến thời gian điều trị kéo dài ít nhất 3 tuần.

Hiện sức khỏe của cháu đã có dấu hiệu cải thiện nhưng vẫn cần theo dõi sát và chăm sóc đặc biệt.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp cho cháu bé trong quá trình điều trị.

Tuy nhiên, do người thân từ chối nhận chăm sóc, chính quyền địa phương đã đề nghị Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM tiếp nhận cháu theo quy định.

Đơn vị này dự kiến sẽ phối hợp chăm sóc cháu trong thời gian điều trị và sau khi xuất viện, đồng thời chuyển đến cơ sở bảo trợ để nuôi dưỡng, tạo điều kiện học tập lâu dài.

UBND xã Hòa Hiệp nhận định đây là vụ việc bạo hành trẻ em có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra nhiều lần, kéo dài và gây tổn hại lớn đến sức khỏe, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của cháu bé.

Căn nhà thuê, nơi Trúc và Chơn sống cùng cháu K. Ảnh: Quang Hưng

Liên quan vụ việc này, ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi, mẹ ruột cháu K.) và Danh Chơn (30 tuổi, cùng tạm trú tại xã Hòa Hiệp) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trúc sống chung như vợ chồng với Chơn cùng cháu K. tại căn nhà thuê ở tổ 2, ấp Phú Lâm. Trong quá trình sinh sống, cả hai nhiều lần dùng cây tre đánh đập cháu bé.

Riêng trong ngày 2/5, cháu K. bị đánh liên tiếp vào chân, lưng và đầu. Dù cháu bé chảy máu, có dấu hiệu chấn thương nặng nhưng cả hai không đưa đi cấp cứu kịp thời.