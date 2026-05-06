Ba ngày sau vụ bé trai bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành, người dân tại tổ 2, ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp (TPHCM) vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa mỗi khi nhắc lại sự việc.

Chia sẻ với PV VietNamNet ngày 6/5, anh Hoàng Huỳnh Huy (29 tuổi, ngụ địa phương) – người trực tiếp phát hiện và đưa cháu bé đi cấp cứu – cho biết khoảng 16h ngày 2/5, khi đang ở nhà thì thấy Nguyễn Thị Thanh Trúc bồng con trai là cháu N.G.K. (2 tuổi) sang xin tiền mẹ anh để về quê với lý do bị chồng đánh.

Sau đó, Trúc nhờ mẹ anh Huy bế giúp cháu bé để quay về nhà thu dọn quần áo.

“Lúc này, cháu bé nằm im lìm trên lưng mẹ tôi. Thấy có biểu hiện bất thường, tôi kiểm tra thì phát hiện trên người cháu có nhiều vết thương, trầy xước, bầm tím. Vùng đầu còn có vết thương hở sâu, nghi do bị bạo hành. Nhìn cảnh đó tôi thực sự xót xa”, anh Huy kể.

Căn nhà thuê, nơi Trúc và Chơn sống chung cùng cháu K. là con riêng của Trúc. Ảnh: Quang Hưng

Theo anh Huy, ngay sau khi phát hiện vụ việc, anh cùng mẹ trình báo công an ấp và nhanh chóng đưa cháu bé đi cấp cứu.

“Tại bệnh viện, Trúc và người tình cũng chạy theo sau, nhờ tôi đừng trình báo công an. Khi tôi hỏi vì sao lại đánh cháu bé, người đàn ông đi cùng phủ nhận, cho rằng do Trúc gây ra”, anh Huy nói.

Cũng theo anh Huy, Trúc và người tình mới chuyển đến thuê nhà đối diện nhà anh khoảng 5 tháng nay. Hằng ngày, Trúc ở nhà chăm con, còn người đàn ông đi làm thuê.

“Khi công an đến khám nghiệm hiện trường, xác minh vụ việc, tôi mới biết cháu bé không phải con ruột của Danh Chơn (người tình của Trúc). Đến giờ nhớ lại thời điểm phát hiện những vết thương trên người cháu, tôi vẫn rất đau xót, không hiểu vì sao họ lại tàn nhẫn đến như vậy”, anh Huy bức xúc.

Nhân chứng cho biết thêm, cháu bé có thể trạng rất yếu, dù đã 2 tuổi nhưng chỉ nặng khoảng 6-7kg. Trên cơ thể còn có nhiều vết bầm tím, nghi là thương tích cũ.

Ông Dương Mài (56 tuổi, hàng xóm) cho hay, Trúc và người tình mới chuyển đến sinh sống tại địa phương, ít giao tiếp với mọi người xung quanh. Trước đây, ông từng thuê người đàn ông này phát cỏ mì trên rẫy và nhận xét người này khá ít nói.

“Đến khi công an vào cuộc, tôi mới biết sự việc. Không ai nghĩ họ lại nhẫn tâm với đứa trẻ như vậy. May là cháu được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời”, ông Mài nói.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi) và Danh Chơn (30 tuổi, cùng tạm trú tại xã Hòa Hiệp) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trúc sống chung như vợ chồng với Chơn cùng cháu K. – con riêng của Trúc – tại căn nhà thuê ở tổ 2, ấp Phú Lâm. Trong quá trình sinh sống, cả hai nhiều lần dùng cây tre đánh đập cháu bé.

Riêng trong ngày 2/5, cháu K. bị hành hung liên tiếp vào chân, lưng và đầu. Dù cháu bé chảy máu, có dấu hiệu chấn thương nặng nhưng cả hai không đưa đi cấp cứu kịp thời.

Hiện cháu bé đang được theo dõi, điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.