Ngày 25/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ Phan Minh Trí (SN 1976, trú phường Hải Châu) để điều tra về các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản và chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h ngày 23/6, Trí có biểu hiện say rượu, bia, đến một quán nhậu trên đường Lê Đại Hành (phường Cẩm Lệ) gây rối rồi không thanh toán tiền.

Rời khỏi quán, Trí điều khiển ô tô bán tải quay lại, lao xe tông thẳng vào quán, làm hư hỏng nhiều tài sản. Thiệt hại ban đầu được xác định khoảng 44 triệu đồng.

Đối tượng Phan Minh Trí tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Anh

Chưa dừng lại, Trí tiếp tục lái ô tô đến trước trụ sở Công an phường Cẩm Lệ, liên tục bấm còi, nháy đèn, la hét và có lời lẽ thách thức lực lượng chức năng. Phát hiện công an ghi hình, người này lập tức lái xe bỏ chạy.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Cẩm Lệ báo cáo Trung tâm Chỉ huy Công an TP Đà Nẵng, đề nghị huy động lực lượng phối hợp truy bắt.

Cuộc truy đuổi diễn ra qua nhiều tuyến đường với sự tham gia của Phòng Cảnh sát giao thông và công an các phường Cẩm Lệ, Hòa Khánh. Khi đến đường Điện Biên Phủ (phường Thanh Khê), dù gặp chốt chặn, Trí vẫn đánh lái lên vỉa hè để tìm cách tẩu thoát.

Trong quá trình bỏ chạy, Trí tông hư hỏng một xe máy của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, sau đó tiếp tục va chạm với một ô tô và mái hiên nhà dân, gây hư hỏng nhiều tài sản.

Lực lượng công an nhanh chóng khống chế, đưa Trí về trụ sở Công an phường Thanh Khê để làm rõ.

Kết quả kiểm tra cho thấy Trí âm tính với ma túy, nồng độ cồn trong máu ở mức 0,087 mg/l. Cơ quan điều tra đã tạm giữ phương tiện cùng nhiều video ghi lại diễn biến vụ việc để phục vụ điều tra.