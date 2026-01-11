XEM CLIP:

Hôm nay (11/1), Công an TPHCM cho biết Đội CSGT Bàn Cờ thuộc Phòng CSGT đang phối hợp cùng Công an phường Bảy Hiền củng cố hồ sơ, xử lý hai thanh niên có hành vi cản trở lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ trên địa bàn.

Đội CSGT Bàn Cờ làm việc với hai người liên quan đến clip chống đối, giằng co, ném bộ đàm của lực lượng đang làm nhiệm vụ. Ảnh: CA

Cụ thể, công an xác định, khoảng 2h30 rạng sáng 10/1, Tổ tuần tra thuộc Đội CSGT Bàn Cờ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường Đồng Đen (phường Bảy Hiền). Tại đây, tổ công tác phát hiện N.N.T. (25 tuổi) điều khiển xe máy chở theo N.H.V.T. (23 tuổi) chạy tốc độ cao, xe không có gương chiếu hậu bên trái nên tiến hành bám sát.

Khi đến khu vực đường Trần Mai Ninh, lực lượng chức năng đã dừng được phương tiện và yêu cầu người điều khiển xuất trình giấy tờ, kiểm tra nồng độ cồn.

Tuy nhiên, tài xế N.T. không hợp tác. Lúc này, người ngồi sau là V.T. liên tục lôi kéo, giằng co với cán bộ CSGT để bạn mình rời khỏi hiện trường.

Trong lúc xô xát, bộ đàm của một cán bộ CSGT rơi xuống đường và V.T. đã nhặt lên và ném đi nơi khác. Nam thanh niên này sau đó còn cố tình dắt xe vi phạm rời đi nhưng đã bị tổ công tác ngăn chặn kịp thời.

Sau khi được giải thích về các quy định pháp luật, hai thanh niên mới chấp hành làm việc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.T. về các lỗi gồm: Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ; điều khiển xe không có GPLX và xe không có gương chiếu hậu bên trái.

Trong chiều 10/1, hai người nói trên đã có mặt tại trụ sở Đội CSGT Bàn Cờ để làm việc. Ngoài người điều khiển, cơ quan chức năng cũng lập biên bản xử phạt ông L.T.N. (chủ phương tiện) với lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển và tự ý thay đổi màu sơn của xe.

Hiện Đội CSGT Bàn Cờ đã bàn giao vụ việc cho Công an phường Bảy Hiền để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.