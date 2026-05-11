Ngày 11/5, Công an xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khống chế một đối tượng có biểu hiện say rượu, sử dụng hung khí nguy hiểm đe dọa và đuổi đánh người dân.

Trước đó, chiều 9/5, Công an xã Đại Đồng tiếp nhận tin báo của người dân về việc tại khu vực quán nướng “Bon Bon”, thuộc thôn Đại Thượng, xuất hiện một nam thanh niên trong tình trạng say xỉn, cầm dao và gậy tuýp sắt chửi bới, đập phá tài sản và đe dọa nhiều người xung quanh.

Lực lượng Công an xã Đại Đồng khống chế đối tượng manh động sau khi nhận tin báo từ người dân. Ảnh: CACC

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để khống chế đối tượng. Danh tính đối tượng được xác định là Ban Văn Dương (SN 2008), quê tại xã Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng, hiện tạm trú tại xã Đại Đồng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h45 cùng ngày, Dương cùng hai người khác đến một quán bia. Sau khi trở về nơi ở vào khoảng 15h30, do say xỉn và không làm chủ được hành vi, Dương đã chửi bới, đập phá tài sản rồi lấy dao cùng gậy tuýp sắt để đe dọa, đuổi đánh mọi người.

Đối tượng Dương làm việc với Cơ quan Công an. Ảnh: CACC.

Dù được can ngăn, đối tượng vẫn tiếp tục manh động, thậm chí ném dao về phía lực lượng chức năng khi bị khống chế. Công an xã Đại Đồng sau đó đã thu giữ toàn bộ hung khí và đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Ban Văn Dương đã thừa nhận hành vi vi phạm. Hiện đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.