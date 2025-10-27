Ngày 27/10, Công an phường Nha Trang đã tạm giữ ông Phạm Hoàng Nhất Th. (SN 1967, trú tại phường Bàn Cờ, TPHCM) để điều tra, làm rõ ba hành vi vi phạm pháp luật là gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích.

Người đàn ông đánh tài xế taxi tại công an phường Nha Trang. Ảnh: X.N

Theo thông tin ban đầu, vào tối 25/10, ông Th. điều khiển xe bán tải mang biển số tỉnh Lâm Đồng, khi di chuyển qua khu vực phường Nha Trang thì xảy ra va chạm giao thông với chiếc taxi do anh H.H.S. (SN 2000, trú tại Khánh Hòa) cầm lái.

Ảnh chụp từ clip

Sau vụ va chạm, giữa hai bên đã xảy ra tranh cãi, dẫn đến xô xát. Trong lúc này, ông Th. được cho là đã dùng tay đánh và làm vỡ điện thoại của anh S. tại khu vực ngã ba đường Lê Thánh Tôn – Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang.

Một số người dân có mặt tại hiện trường đã ghi lại sự việc và chia sẻ lên mạng xã hội.