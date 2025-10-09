Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Như Vũ (SN 1996, trú tại thôn Thanh Sơn, xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng); Phạm Thanh Trung (SN 1975, trú tại xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp); Trình Văn Đại (SN 1996, trú tại phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long).

3 đối tượng tại công an. Ảnh: NH

Trước đó, vào ngày 7/10, Nguyễn Như Vũ điều khiển xe đầu kéo di chuyển trên quốc lộ 14, khi đến thôn Trúc Sơn, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng thì bị xe khách Thanh Thảo đi cùng chiều do Phạm Thanh Trung điều khiển vượt qua.

Cho rằng xe khách vượt ẩu, ép xe, Vũ điều khiển xe đầu kéo chạy vượt lên chặn xe khách ngay đầu luồng cửa ra trạm thu phí Toàn Mỹ 14 (thôn Bắc Sơn, xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng).

Sau đó Vũ tiếp tục xuống xe, đánh nhau với tài xế xe khách là Phạm Thanh Trung và phụ xe là Trình Văn Đại.

Được một lúc thì Trung và Đại lên xe khách bỏ đi nhưng bị Vũ điều khiển xe đầu kéo chặn lại.

Hiện trường vụ đánh nhau. Ảnh: NH

Vụ việc trên đã gây ùn tắc giao thông kéo dài tại khu vực trạm thu phí Toàn Mỹ 14. Nhiều người dân đã quay video đăng tải trên các trang mạng xã hội gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến trật tự công cộng.

Nhận được tin báo, Công an xã Đắk Mil đã kịp thời có mặt tại hiện trường, mời các đối tượng về trụ sở làm việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với cả 3 đối tượng trên về hành vi gây rối trật tự công cộng.