Ngày 25/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ V.T.H. (SN 1983) để điều tra về hành vi "Môi giới mại dâm".

Các đối tượng tại hiện trường. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 14h50 ngày 23/7, trong quá trình kiểm tra một cơ sở lưu trú trên địa bàn, Công an xã Ô Diên phát hiện hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan, gồm tiền mặt, điện thoại di động và các vật chứng phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Công an xã Ô Diên đang lập hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.