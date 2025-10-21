Ngày 21/10, Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thành Công (SN 1980, trú tại phường Trường Vinh) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, khoảng 17h35 ngày 20/10, Công điều khiển ô tô mang BKS 37A-644.42 rẽ vào đường Nguyễn Duy Trinh (thuộc phường Trường Vinh).

Tài xế Lê Thành Công tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Lúc này, lượng phương tiện lưu thông lớn, xảy ra ùn tắc nên Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đang thi hành nhiệm vụ điều tiết giao thông. Thiếu tá Thọ ra hiệu lệnh cho các phương tiện di chuyển vào hướng đường khác.

Nhận được hiệu lệnh nhưng tài xế Lê Thành Công đã không chấp hành, tiếp tục điều khiển ô tô tông thẳng vào người của Thiếu tá Thọ. Thấy phương tiện lao nhanh về phía mình, Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ đã bám vào nắp capo, tay phải sử dụng gậy chỉ huy điều khiển giao thông liên tục yêu cầu Công dừng xe lại.

Tài xế không chấp hành hiệu lệnh dừng xe. Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên, Công vẫn tiếp tục điều khiển xe chạy khoảng 20m thì có người dân sử dụng xe máy chắn phía trước đầu xe, lúc này Công mới dừng lại. Sau đó, tài xế Công bị khống chế và đưa về cơ quan công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận do mất bình tĩnh nên đã có hành vi sai trái.