Sau trận lũ dữ xảy ra vào tháng 7/2025, căn nhà cùng toàn bộ tài sản của đại gia đình bà Lê Thị Quế, ở khe Thè Lè, bản Thạch Dương (xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An) đã bị sạt lở, vùi lấp hoàn toàn. Không còn nơi nương náu, 8 con người thuộc 4 thế hệ phải tá túc trong căn nhà tạm dựng ven sông, trên mảnh đất mượn tạm.

Đại gia đình của bà Lê Thị Quế (bản Thạch Dương, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An) đang tá túc trong căn nhà tạm ven sông. Ảnh: T.H

Vốn là hộ nghèo của địa phương, nay lại mất nhà cửa, cuộc sống của gia đình bà Quế càng thêm chồng chất khó khăn. Trước căn nhà tạm, gia đình chỉ kịp khai hoang một mảnh đất nhỏ, dựng lại hàng rào, gieo vài luống rau… làm nguồn thực phẩm ít ỏi để gắng gượng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đầu tháng 10/2025, gia đình bà Lê Thị Quế là một trong 5 hộ dân ở bản Thạch Dương có nhà ở bị lũ cuốn trôi được nhận quà từ chương trình kêu gọi, vận động ủng hộ đồng bào lũ lụt của Báo VietNamNet. Tuy nhiên, số tiền quý giá 10 triệu đồng này bà chẳng dám tiêu đồng nào.

Bà Quế chậm rãi: "Tôi để dành phòng khi ốm đau và để khi được Nhà nước hỗ trợ đất ở thì vay mượn thêm dựng lại nhà. Lũ lụt đã cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, khiến cả gia đình tôi phải sống tạm bợ trong những ngày giáp Tết đầy khó khăn. Điều mong mỏi lớn nhất lúc này là có một cái Tết ấm cúng để vơi bớt nỗi tủi thân”.

Dù tuổi đã cao nhưng bà Lê Thị Quế vẫn cố gắng giúp con cháu dựng lại hàng rào, chuẩn bị thực phẩm cho những ngày Tết sắp đến. Ảnh: T.H

Chủ tịch UBND xã Tương Dương Nguyễn Hồng Tài thông tin: Địa phương đã lập danh sách, đưa hộ của bà Lê Thị Quế vào diện được hỗ trợ dựng nhà theo mô hình lắp ghép do Bộ Công an thực hiện.

Cũng theo ông Tài, sau đợt mưa lũ từ tháng 7/2025, toàn xã có hơn 110 hộ dân bị mất nhà. Thời gian vừa qua, địa phương đã tích cực phối hợp với các đơn vị, sở ngành đảm bảo việc an cư cho người dân. Tuy nhiên đến nay, vẫn còn hàng chục hộ phải sống nhờ nhà người thân, nhà cộng đồng hoặc trong những căn nhà dựng tạm.

“Khó khăn nhất mà địa phương gặp phải là nguồn kinh phí thực hiện cũng như quỹ đất xây dựng. Tuy nhiên, việc an cư là câu chuyện lâu dài, trước mắt địa phương sẽ tập trung hỗ trợ để người dân ổn định cuộc sống, chuẩn bị đón năm mới”, ông Tài nói thêm.

Đại diện chính quyền xã Nhôn Mai (bên phải) động viên, chia sẻ với gia đình ông Xồng Cha Xia (bên trái) ở bản Phá Mựt. Ảnh: T.H

Không chỉ ở Tương Dương, tại xã Nhôn Mai, nơi được ví là “rốn lũ”, hiện hàng chục hộ dân vẫn đang trong cảnh ăn tạm, ở tạm. Những ngày cuối năm 2025, anh Xồng Bá Tành, ở bản Phá Mựt, tất tả dựng lại căn nhà tạm trên khoảnh đất nhỏ ven đường.

“Nhà có 6 người, mưa bão cuốn mất nhà rồi. Trong khi chờ chính quyền hỗ trợ, chúng tôi dựng tạm căn nhà để ở. Có nhà mới ổn định cuộc sống được, nhất là khi Tết đang đến gần”, anh Tành nói.

Cách đó không xa, gia đình ông Xồng Cha Xia cũng vừa quây xong căn nhà tôn thấp bé để trú tạm. “Cuộc sống chưa ổn định, tôi chưa biết xoay xở ra sao khi Tết sắp đến gần”, ông Xia nói.

Gia đình anh Xồng Bá Tành ở bản Phá Mựt (xã Nhôn Mai) đang dựng tạm nhà để ở. Ảnh: T.H

Theo ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, sau khi nhà cửa bị sạt lở, cuốn trôi, địa phương đã dựng nhà bạt tạm thời cho người dân. Hiện nay, nhiều hộ đã quay về bản cũ, dựng nhà tạm để ở và từng bước ổn định sản xuất. Nhiều hộ nằm trong diện được tái định cư thì cũng đã được UBND tỉnh Nghệ An lên kế hoạch chuẩn bị triển khai xây dựng.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An, năm 2025, toàn tỉnh chịu thiệt hại hơn 8.500 tỷ đồng do bão, mưa lũ; trong đó có 634 nhà bị sập, cuốn trôi hoàn toàn, 868 nhà bị thiệt hại rất nặng và hơn 100.000 nhà bị tốc mái. Hiện có 1.998 hộ dân cần di dời, trong đó 1.100 hộ tái định cư tập trung.

Sau đợt mưa lũ, người dân xã Nhôn Mai quay về bản cũ sửa lại nhà để ở. Ảnh: T.H

Mặc dù tỉnh Nghệ An đã nỗ lực rất lớn trong việc hỗ trợ người dân an cư, ổn định cuộc sống, song khó khăn vẫn còn bộn bề. An cư là chuyện lâu dài, thời điểm trước mắt năm mới sắp cận kề, vì vậy hàng trăm hộ dân vùng lũ vẫn rất cần sự chung tay, sẻ chia kịp thời từ cộng đồng để có cái Tết đầm ấm.

Báo VietNamNet kêu gọi sự chung tay, sẻ chia để người nghèo đón một cái Tết ấm áp. Ảnh: T.H

Hơn lúc nào hết, không chỉ người dân vùng lũ mà những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng khác cũng rất mong nhận được sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội. Mỗi sự hỗ trợ, mỗi tấm lòng sẻ chia lúc này sẽ góp phần mang hơi ấm mùa xuân đến với những phận người còn nhiều gian khó.

Các gia đình tranh thủ khai hoang đất để trồng rau, khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống. Ảnh: T.H

Với mong muốn giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ ở Nghệ An sớm ổn định cuộc sống, được đón tết Nguyên đán 2026 trong ấm áp và đủ đầy, Báo VietNamNet kêu gọi sự chung tay, sẻ chia của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa.

Mỗi sự ủng hộ, dù nhỏ bé, đều là nguồn động viên thiết thực, góp phần tiếp thêm niềm tin để người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và đón một mùa xuân trọn vẹn hơn.

Kính mong quý bạn đọc và các nhà hảo tâm đồng hành cùng Báo VietNamNet trong hành trình “Trao yêu thương, đón Tết ấm 2026”, để không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường đi tìm mùa xuân của riêng mình.

Bạn đọc ủng hộ chương trình có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank; số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: "Ủng hộ người nghèo đón Tết 2026"