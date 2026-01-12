Nằm ở khu vực biên giới, Thượng Trạch là xã miền núi đặc biệt khó khăn với diện tích rộng, địa hình hiểm trở, giao thông chia cắt. Dân cư phân tán tại 20 bản, chủ yếu là đồng bào Arem, Ma Coong; đời sống còn phụ thuộc nhiều vào nương rẫy và rừng núi. Thiên tai, mưa lũ diễn ra thường xuyên khiến sản xuất bấp bênh, thu nhập không ổn định.

Trẻ em đồng bào Ma Coong. Ảnh: H. S

Theo kết quả rà soát năm 2025, toàn xã có 569 hộ nghèo và 14 hộ cận nghèo. Với không ít gia đình, việc lo đủ ăn cho ngày thường đã là thách thức, còn một cái Tết đủ đầy chỉ là mơ ước.

Hạ tầng thiếu thốn càng khiến cuộc sống của bà con thêm chật vật. Hiện vẫn còn 8/20 bản chưa có điện lưới. Giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Những điều kiện sinh hoạt tưởng chừng rất bình thường ở miền xuôi lại trở thành ước mơ xa xỉ đối với nhiều người dân nơi đây.

Tết Nguyên đán là thời khắc sum vầy, đoàn tụ nhưng với nhiều bản làng ở Thượng Trạch lại trở thành nỗi lo lớn. Mâm cơm ngày Tết đôi khi chỉ có vài món giản đơn; bánh kẹo hay quần áo mới cho trẻ nhỏ không phải gia đình nào cũng có thể lo được.

Trong hoàn cảnh ấy, mỗi phần quà Tết không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia, là hơi ấm tình người giữa mùa xuân giá lạnh nơi biên giới.

Những em bé đang ngóng chờ đón Tết ấm. Ảnh: H. S

Những năm qua, sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã góp phần giúp bà con Thượng Trạch bớt khó khăn, có thêm niềm tin để vươn lên trong cuộc sống.

Tuy nhiên, với tỷ lệ hộ nghèo còn cao và điều kiện sống còn nhiều thiếu thốn, Thượng Trạch vẫn rất cần những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử sẻ chia kịp thời trong dịp Tết đến, xuân về.

Nhiều gia đình nơi đây mơ một cái Tết đủ đầy. Ảnh: H. S

Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần mang đến một cái Tết ấm áp hơn, để bà con Thượng Trạch cảm nhận rõ hơn sự gắn kết, đồng hành của cộng đồng trong thời khắc thiêng liêng của năm mới.

Chia sẻ về mong mỏi của địa phương, ông Nguyễn Trường Chinh, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch cho biết: “Xuân mới đang đến rất gần. Giữa đại ngàn Trường Sơn, Thượng Trạch vẫn đang từng ngày nỗ lực vượt qua khó khăn. Rất mong sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm để mùa xuân năm nay đến với các bản làng vùng biên không chỉ bằng nắng ấm, mà còn bằng những phần quà nghĩa tình, để Tết thực sự là niềm vui, là hy vọng cho một năm mới tốt đẹp hơn”.

Chương trình “Trao yêu thương, đón Tết ấm 2026” của Báo VietNamNet kêu gọi cộng đồng cùng chung tay, để mùa xuân nơi biên giới không còn quá lạnh, để Tết đến với người nghèo không chỉ là nỗi lo, mà là niềm hy vọng và niềm tin vào sự sẻ chia của xã hội.

Bạn đọc ủng hộ chương trình có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank; số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: "Ủng hộ người nghèo đón Tết 2026"