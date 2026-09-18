Diễn viên Phương Nam từng khiến hàng triệu khán giả rơi nước mắt với vai tiểu đội trưởng Tạ trong Mưa đỏ - bộ phim từng gây bão rạp chiếu 2025 với doanh thu hơn 700 tỷ đồng. Trên phim trường, khó khăn mà Phương Nam phải trải qua gấp nhiều lần những gì khán giả thấy trên màn ảnh và chính đạo diễn Đặng Thái Huyền từng đánh giá cao sự lăn xả của anh với vai diễn.

Diễn viên Phương Nam với tạo hình Tạ trong "Mưa đỏ".

Đóng phim nào cũng khổ

Trên trang cá nhân, Phương Nam vừa gây sốc cho khán giả khi chia sẻ đoạn clip hậu trường anh bị rắn cắn phải nhập viện trong quá trình đóng chính phim điện ảnh Út Lan 2 sẽ ra rạp từ 25/9 tới. Nhiều khán giả nhận xét Phương Nam là diễn viên khổ nhất màn ảnh Việt vì đóng vai nào cũng vất vả hơn người.

Phóng viên VietNamNet đặt câu hỏi: Anh thấy sao với danh xưng diễn viên khổ nhất màn ảnh mà khán giả đặt ra?, nam diễn viên chia sẻ: "Khi đọc được những bình luận như diễn viên khổ nhất màn ảnh, diễn viên có cơ địa khổ nhất Việt Nam, Phương Nam xúc động và biết ơn vì khán giả có yêu thương, theo dõi hành trình của mình mới thương cho những vất vả đó. Đó là động lực cho Phương Nam làm nghề vì việc lăn xả chịu cực chịu khổ trên phim trường không phải để kể công mà là trách nhiệm với vai diễn, cuộc đời nhân vật. Danh xưng này giống như phần thưởng về tinh thần cho thấy sự cố gắng và hy sinh của Phương Nam đã được mọi người ghi nhận xứng đáng".

Diễn viên Phương Nam trong "Út Lan 2".

Phương Nam cho biết nếu vai Tạ trong Mưa đỏ đòi hỏi sức bền về thể lực, sự giằng xé nội tâm dữ dội thì vai chính trong Út Lan 2 là người đàn ông miền Tây khắc khổ. Đó là thử thách nghiệt ngã, bào mòn Phương Nam từ thể xác, tính mạng cho đến tinh thần vì bối cảnh thực địa rất hoang sơ và cũng khá khắc nghiệt.

Đoàn phim không quay ở phim trường mà ghi hình trực tiếp ở vùng rừng ngập mặn U Minh Thượng. Suốt quá trình quay, Phương Nam phải liên tục ngâm mình dưới nước lạnh, phơi sương nắng và đối mặt với muỗi, vắt, sình lầy đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ. Cảnh quan thiên nhiên hoang sơ lên phim rất đẹp và chân thực nhưng lại tạo áp lực vô cùng lớn cho diễn viên.

Nhân vật của Phương Nam là một người đàn ông lam lũ gắn bó cả đời với ghe xuồng. Để lột tả sự nhanh nhẹn của người con vùng sông nước, Phương Nam phải tập chèo xuồng, thuyền trên kênh rạch nhiều tuần. Những ngày chưa quen, xuồng quay vòng vòng rồi lật úp là chuyện bình thường.

Bị rắn cắn phải nhập viện

"Thời gian đó tay Phương Nam phồng rộp, chai sạn, cơ vai đau nhức để đổi lại vài phút chèo thuyền điêu luyện trên màn ảnh. Cùng với đó là uốn nắn từng phát âm giọng nói để khán giả tin mình là người miền Tây chính gốc. Phương Nam đã trải qua quá trình tập tiếng nói, rèn luyện đài từ nghiêm túc, uốn nắn ngữ điệu cho thật tự nhiên", anh kể.

Diễn viên Phương Nam ngoài đời.

Tuy nhiên, quay với rắn thực sự là thách thức lớn nhất với Phương Nam vì anh vốn là người cực sợ rắn trong khi anh lại vào vai thợ bắt rắn chuyên nghiệp. Trước khi bấm máy, nam diễn viên đã phải tham gia khoá học nhiều ngày để học cầm nắm, vuốt ve, khống chế phần cổ rắn để sao cho thuần thục nhất. Phương Nam phải đấu tranh để vượt qua nỗi sợ hãi. "Cá thể rắn dù đã được thuần hoá và không có độc nhưng mỗi buổi tập với Phương Nam thực sự là trải nghiệm đứng tim", anh kể với VietNamNet.

Phân đoạn bị rắn cắn, dù đã tập đúng kỹ thuật nhưng do 1 số yếu tố tự nhiên như mưa, sấm chớp khiến vảy của rắn hơi bị rít nên lúc đang vuốt lên để nắm vào cổ, chú rắn bất ngờ quay lại cắn vào tay. Lúc đó Phương Nam cố giữ bình tĩnh để diễn tiếp vì máy quay đang chạy. Sau đó bị rắn tấn công lần 2 mạnh hơn khiến Phương Nam giật mình và quăng nó lên bờ. Đạo diễn lập tức hô cắt và cho dừng máy khẩn cấp.

Lúc đó ê-kíp nhanh chóng sơ cứu và đưa nam diễn viên đến bệnh viện để kiểm tra rồi lên bệnh viện tỉnh ở Kiên Giang cách đó 50km để tiêm huyết thanh. May mắn là mọi việc được xử lý nhanh và ổn nên ngày hôm sau Phương Nam đã xin trở lại phim trường để hoàn thành các cảnh quay.

Phương Nam cho hay không gan đến mức mang tính mạng ra đánh cược vì trước bấm máy đã được tập luyện với các thể rắn vốn không có nọc độc. Trên phim trường lúc nào cũng có chuyên gia trực tiếp giám sát để đảm bảo an toàn. Diễn với động vật luôn có rủi ro nhưng Phương Nam vẫn muốn tự mình thực hiện thay vì dùng kỹ xảo hay đóng thế.

Phương Nam sinh năm 1993 tại Thanh Hoá, tốt nghiệp Đại học Sân khấu & Điện ảnh. Anh tham gia nhiều dự án phim điện ảnh và truyền hình trước khi được khán giả cả nước biết đến với phim "Mưa đỏ" - vai diễn giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam lần thứ 24 và MV "Nỗi đau giữa hoà bình" của Hoà Minzy. Sau phim này anh còn góp mặt trong phim điện ảnh "Trùm sò" và sắp tới là "Út Lan 2".

Diễn viên Phương Nam nhập viện sau khi bị rắn cắn trên phim trường "Út Lan 2":