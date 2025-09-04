Mọi người đều phỏng đoán tôi bị bệnh nan y, tâm thần phân liệt

- Với anh, vai Tiểu đội trưởng Tạ ấn tượng và đáng nhớ như thế nào?

Lần đầu tiên hoá thân vào vai Tạ, gần như mọi người đều phỏng đoán tôi bị “dính” vào tệ nạn xã hội, bị bệnh nan y, bị tâm thần phân liệt… nói chung là tất cả những gì tồi tệ nhất. Lúc đó, tôi cũng muốn thoát vai rồi đấy nhưng "cơ duyên" cứ giữ mãi.



Lần đầu tiên là khi phim đóng máy vào cuối năm ngoái, tôi đã cắt tóc cạo râu để chuẩn bị ăn Tết. Nhưng khi thợ cắt tóc vừa đưa nhát kéo đầu tiên, bất giác nước mắt tôi rơi xuống. Điều đó đã khiến trăn trở rất lâu. Lần thứ 2 là khi tham gia showcase Mưa đỏ, chị đạo diễn muốn tất cả mọi người mặc đồ lính. Vậy là tôi mang tâm trạng hào hứng ra tiệm, cắt cụt lủn cùng những vết sẹo lỗ chỗ - Tạ đã quay lại lần 2.

Vai diễn tiểu đội trưởng Tạ do Phương Nam đảm nhận.

Xong showcase, tôi lại vội vã tiếp tục dự án phim đang dang dở: phải cạo hết tóc để dốc toàn tâm toàn ý vào vai nhà sư. Đúng nửa tháng sau, ca sĩ Hoà Minzy gửi lời mời tôi tham gia MV Nỗi đau giữa hoà bình, có nội dung ngoại truyện về gia đình tiểu đội trưởng Tạ.

Lúc đó, tôi thực sự không biết diễn tả cảm xúc bằng lời như thế nào, nhưng thật sự tin nhân vật Tạ có sự gắn kết đặc biệt, chưa muốn rời đi vì còn nhiều điều hơn nữa muốn giao thoa với khán giả. Vậy nên lần thứ 3 này, tôi quyết định giữ Tạ ở lại thật lâu để khán giả được ngắm nhìn, chạm vào anh Tạ bằng da bằng thịt.

- Vì sao anh đã thuyết phục được đạo diễn cho sử dụng 100% tiếng địa phương Thanh Hoá lên phim?

Đầu tiên phải nói rằng Tạ trong Mưa đỏ sinh ra như để dành cho Phương Nam vậy. Anh Tạ được đạo diễn xây dựng là người Thanh Hoá, vừa hay tôi quê Thanh Hoá. Không chỉ được mang giọng nói gần gũi của người dân quê mình mà đây còn là vai diễn đại diện cho những người anh hùng xứ Thanh.

Ngay sau khi nhận vai, tôi về quê, sinh hoạt với mọi người, học lại tiếng địa phương và như được quay lại tuổi thơ ngày bập bẹ tập nói. Mong rằng khi nghe giọng anh Tạ trên phim khán giả cả nước nói chung và khán giả Thanh Hoá nói riêng sẽ đều cảm nhận được tình yêu quê hương đất nước, yêu từng vùng miền, từng giọng nói của Việt Nam!

- Có lẽ phân cảnh Tạ hy sinh là đắt giá và không thể nào quên với anh, đặc biệt là khi giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Anh cảm nhận như thế nào?

Bản thân tôi dành rất nhiều tình cảm thương tiếc cho anh Tạ. Khán giả có thể tưởng tượng khi chúng ta đang sống khỏe mạnh, bất ngờ nghĩ đến ngày phải hy sinh, còn bao nhiêu điều còn chưa thực hiện được nhưng cũng chẳng thể khác được nên đành viết thư “dặn dò” cho những người ở lại.

Và ngày đó đến thật, những đứa em trong tiểu đội còn non trẻ quá, rồi làm sao mà chiến đấu nếu thiếu Tạ? Nghĩ tới cảnh mấy đứa loay hoay, mấy đứa nhớ anh khóc mà Tạ cũng rơi nước mắt theo. Rồi ba mẹ, vợ con Tạ, còn lời hứa trở về sẽ mua kẹp tóc màu xanh cho con? Tạ ra đi nhưng nỗi đau người ở lại mới day dứt và nước mắt tôi cũng cứ rơi mãi!

Phương Nam phải ép cân để vào vai Tạ.

- Những vai diễn hay nhân vật quân nhân viral thường sở hữu ngoại hình lý tưởng nhưng có vẻ anh là ngoại lệ?

Khi nhận vai, tôi dùng hết sức lực và tâm trí để biến nhân vật ấy thành “lý tưởng” của mọi người thay vì lấy lý tưởng của mọi người để áp đặt vào nhân vật. Vì vậy đã có tiểu đội trưởng Tạ trên màn ảnh đầy sự tự nhiên và mộc mạc.

- Làm việc với đạo diễn nữ với anh có thuận lợi và khó khăn như thế nào? Kỷ niệm đáng nhớ nhất khi quay phim?

Chị Huyền (đạo diễn Đặng Thái Huyền - PV) rất tập trung, nghiêm túc trong công việc, còn ngoài đời lại vui tính và tình cảm. Chị luôn hỏi tình hình vợ con tôi ở nhà thế nào, thậm chí còn tinh tế nhận ra lý do nếu hôm nào tôi gặp vấn đề tâm lý. Đó là đạo diễn rất có tâm và là một người chị đáng quý.

Tôi ấn tượng nhất có lẽ là cảnh cả một binh đoàn chấy trên đầu. Lần đó ê-kíp có chuẩn bị chấy thật, đến cảnh quay, anh thiết kế nhặt một con thả lên đầu tôi khiến mọi người xung quanh sởn da gà, thậm chí về phòng chẳng ai nằm cạnh hay ngồi gần tôi do sợ lây chấy. Nhưng cũng chính nhờ binh đoàn chấy mà Tạ có nhóm fan Chấy Con rất đáng yêu.

Nghe khán giả gọi tên anh Tạ, tôi thật sự đã run lên vì hạnh phúc

- Thành công với vai diễn này, Phương Nam có sợ bị “đóng đinh” hay bị đặt lên bàn cân so sánh với những vai diễn về sau?

Tôi thấy vừa vui vừa lo nhưng hiện tại vui bởi đã phần nào làm được những điều mà bản thân từ trước tới giờ đau đáu. Đó là một sự tri ân tới ông nội, tới những người lính xứ Thanh nói riêng và tới những người anh hùng Việt Nam nói chung.

Sang tháng tới Phương Nam cũng có dự án mới, nhân vật và cuộc đời mới đang chờ được thổi sự sống vào. Tình yêu với Tạ vẫn khiến tôi lưu luyến lắm.

- Thành công của bộ phim có mang đến những điều mới lạ cho cuộc sống của anh? Con gái nhỏ và bà xã phản ứng như thế nào?

Đây là lần đầu tiên tôi cảm cảm nhận được sự yêu quý vô cùng tận của khán giả. Tình cảm đó với tiểu đội trưởng Tạ được gửi gắm qua những bình luận trên mạng xã hội và đặc biệt khi xuất hiện ở buổi sơ duyệt A80, giữa lòng nhân dân mọi người hò lớn: “Anh Tạ, Anh Tạ!…”.

Giữa ánh đèn sáng của sự kiện lớn nhất cả nước hòa lẫn vào tiếng khán giả gọi tên anh Tạ, tôi thật sự đã run lên vì hạnh phúc, tự hào và mãn nguyện. Tôi có gọi luôn cho vợ vì muốn khóc quá, chỉ tiếc buổi sơ duyệt lúc đó có thông báo cắt sóng điện thoại.

Trước giờ, con gái tôi nếu ai nói giống bố là buồn lắm nhưng gần đây, ai bảo “Con giống anh Tạ quá!” là “bà nhỏ” cười tủm tỉm ngay, hào quang anh Tạ lớn quá mà! (cười).

Diễn viên Phương Nam và con gái

- Kiểu vai mà anh mong muốn được diễn nhất?

Tôi rất thích hóa thân vào những nhân vật đặc biệt như người tâm trí không tỉnh táo, người nghèo khổ… Ngoài việc diễn xuất, tôi có thể kể và dạy con gái những câu chuyện chân thật của cuộc đời. Dù là vai diễn nào tôi cũng đều yêu thích.

- Quan điểm làm nghề của anh là gì?

Với tôi, hoạt động nghệ thuật là đam mê, là sự sống chứ không phải kiếm sống. Mỗi một vai diễn là một cuộc đời và phải sống thật tốt. Đó là lý do Phương Nam được gọi là "tắc kè" khi là gã giang hồ bặm trợn, lúc lại là tổng tài giàu có, khi hoá thành anh Tạ nông dân chất phác. Tôi chỉ mong nghề diễn "đủ vai" để được cống hiến.

Phương Nam trong "Mưa đỏ":