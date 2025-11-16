LỜI TÒA SOẠN: Nghề giáo thời đại nào cũng được tôn vinh, ngưỡng mộ. Nhân dịp 20/11, VietNamNet triển khai loạt bài về những người thầy, những nghệ sĩ đứng trên bục giảng lẫn trên sân khấu đang cần mẫn tạo ra những ngôi sao trong các lĩnh vực điện ảnh, sân khấu, âm nhạc... Họ có thể là một cựu á hậu, một NSND nổi tiếng trên màn ảnh hay một ca sĩ có học vị Tiến sĩ được cả nước biết tên.

NSND Hồng Vân: Cô giáo kiêm "bà mai" cho học trò

NSND Hồng Vân bắt đầu mở lớp đào tạo diễn viên khoảng năm 2010, đến nay nhiều thế hệ học viên đã thành danh trong lĩnh vực kịch nói, phim ảnh như: Xuân Nghị, Lạc Hoàng Long, Minh Nga, Đinh Mạnh Phúc, Tuấn Dũng, Lê Lộc, Linh Chi, Ma Ran Đô...

Một số học viên rẽ sang hướng khác như Đặng Thanh Ngân đoạt Á hậu 2 Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 và Á hậu 4 Hoa hậu Siêu quốc gia 2023; Thiện Nhân là Nam vương tài năng Mister Vietnam 2024; ca sĩ Bảo Yến Rosie...

"Dù các em theo đuổi, thành công trong lĩnh vực nào vẫn nhớ đến các thầy cô và luôn yêu thương, ủng hộ sân khấu bằng nhiều cách khác nhau. Tôi đều rất trân trọng", Hồng Vân nói với VietNamNet.

Ánh mắt Hồng Vân dành cho các học trò khóa 27 thi tốt nghiệp. Đến nay, sân khấu đã đào tạo 34 khóa học viên. Ảnh: FBNV

Kỷ niệm những năm tháng "đưa đò" trong chị nhiều vô kể, có vui lẫn buồn. Chị nhận thấy học trò dù nổi tiếng hay chưa, có năng khiếu hay không khi đến với sân khấu đều có điểm chung là đam mê, tình yêu dành cho diễn xuất.

"Hoàn cảnh thì muôn màu muôn vẻ nhưng phải 90% em không được gia đình ủng hộ, phải tự bươn chải kiếm tiền đóng học phí, vừa học vừa làm. Lần nào nghĩ đến hoàn cảnh của các em, tôi đều rất dễ khóc vì thương", NSND chia sẻ.

Trong nhiều học trò, trường hợp Hồng Vân nhớ nhất là cặp đôi đặc biệt Tuấn Dũng và Lê Lộc. Bởi chưa học trò nào chị phải kiêm nhiệm nhiều vai trò đến thế: từ cô giáo, bà bầu đến bà mai, đôi lúc còn làm "người phán xử" giúp đôi trẻ hàn gắn.

Hiện tại khi Tuấn Dũng và Lê Lộc đã nên duyên vợ chồng, Hồng Vân có lẽ là người vui mừng thứ nhì, chỉ sau cha mẹ ruột.

Dạy nhiều học trò, Hồng Vân không ngờ có ngày họ nên duyên vợ chồng. Ảnh: Tuấn Dũng

"Phải chịu thôi vì Tuấn Dũng, Lê Lộc đều gọi tôi là mẹ. Dũng và Lộc còn nói vui sau này sinh con, không biết gọi tôi là bà nội hay bà ngoại. Đứa nào cũng giành bà 'mẹ' này nên có khi phải gọi là 'bà nội ngoại'", chị cười nói.

Đến nay dù trải qua nhiều sóng gió, có lúc thăng trầm, Hồng Vân chưa từng buông tay sân khấu, một phần lý do là giữ ngôi nhà chung để nuôi dưỡng thế hệ kế thừa.

Hồng Vân nói với người nghệ sĩ thực sự yêu nghề và coi sân khấu là máu thịt, việc để mất đi sân khấu là điều đáng sợ và đáng buồn nhất. Chị cũng sợ "hiệu ứng domino", tức nếu một sân khấu đóng cửa có thể sẽ kéo theo các sân khấu khác.

Ý thức mình có tuổi, Hồng Vân ngoài cố gắng tự thân còn không ngừng nuôi dưỡng thế hệ tiếp theo, tìm ra những học trò thực sự có đam mê, tâm huyết để cùng chung tay giữ gìn sân khấu truyền thống, không chỉ kịch nói mà còn có cải lương, tuồng, chèo...

Nụ cười của Hồng Vân bên học trò. Ảnh: FBNV

NSƯT Minh Nhí: "Bàn tay vàng" trong làng đào tạo

NSƯT Minh Nhí được mệnh danh "bàn tay vàng" khi đào tạo thành công nhiều thế hệ nghệ sĩ như: Việt Hương, Thúy Nga, Hạnh Thúy, Tiết Cương, Thu Trang, Xuân Nghị, Tuấn Dũng, Minh Dự, Thạch Thảo, Hữu Đằng, Khiết Đan...

"Nói thì sợ hơi tự tin quá nhưng mỗi lứa học trò của tôi đều có vài bạn đã có chỗ trong lòng khán giả. Điều đó làm tôi cảm thấy mình còn dạy được", anh hóm hỉnh.

Minh Nhí luôn tự hào khi có nhiều học trò giỏi; ngày 20/11 năm nào cũng được các thế hệ học trò "rần rần" chúc mừng. Những dịp lễ, Tết, sinh nhật, cúng Tổ... các học trò cũng hay lập nhóm "đột kích", gây bất ngờ cho anh.

Từ học trò, Việt Hương hiện là đối tác trong công việc của Minh Nhí khi cùng điều hành Sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh. Ảnh: Tư liệu

Phần lớn học trò thành danh, thậm chí có người thành sao hạng A, vẫn giữ nguyên cách đối xử với thầy. Anh đơn cử nghệ sĩ Việt Hương thương thầy qua những cử chỉ nhỏ nhất như được ai tặng quả mít vẫn nhớ đây là món thầy thích ăn.

Ngược lại, Minh Nhí vẫn giữ thói quen la rầy, kể cả khi học trò nổi tiếng đến mấy. Thúy Nga, Tiết Cương, Hạnh Thúy đều có tên tuổi vẫn bị thầy la như thường.

Nam NSƯT giải thích "la rầy" là bảo ban, khuyên răn vì yêu thương, lo lắng cho học trò chứ không phải kiểu cư xử hồ đồ, kẻ cả.

"Ai nghe thì lần sau tôi la tiếp. Ai không nghe thì thôi, không nói nữa", anh cho hay.

Minh Nhí giữ quan hệ tốt với nhiều học trò, trong đó có Thúy Nga. Ảnh: Tư liệu

Bên cạnh đó, một số học trò sau này không qua lại với thầy nữa, thậm chí không tôn sư trọng đạo, bằng mặt không bằng lòng. Minh Nhí xem đó là lẽ thường. Anh ví bản thân như người đưa đò, ai sang sông còn nhớ đến mình thì tốt, không thì thôi.

Minh Nhí nhấn mạnh người nổi tiếng hay các bạn trẻ yêu nghệ thuật, có đam mê và khát vọng đều có thể trở thành học trò của anh. Và khi đã là học trò, Minh Nhí sẽ đặt ra các quy tắc để họ học và làm theo, đặc biệt là học về đạo đức.

Đến nay, anh vẫn giữ quan điểm đạo đức là bài học đầu tiên của người diễn viên. Vì đạo đức là bộ môn mà các diễn viên phải học cả đời.

