Ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.315 ở loại hình xổ số Power 6/55 của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) diễn ra tối qua (5/3), hội đồng quay thưởng đã tìm thấy 1 tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot 1 trị giá gần 115 tỷ đồng.

Tấm vé trúng giải Jackpot 1 của sản phẩm xổ số Power 6/55 trong kỳ quay vào tối 5/3 chứa dãy số 14 - 16 - 35 - 38 - 43 - 51.

Tấm vé trúng độc đắc Vietlott gần 115 tỷ đồng được bán ra ở tỉnh Tây Ninh.

Thông tin từ Vietlott cho hay, tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot 1 trị giá gần 115 tỷ đồng tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.315 ở loại hình xổ số Power 6/55 được bán ra tại tỉnh Tây Ninh.

Theo quy định, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 1 này sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%, tương đương gần 11,5 tỷ đồng. Như vậy, số tiền mà người chơi trúng giải Jackpot này nhận về là hơn 103 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc Jackpot 1 trị giá gần 115 tỷ đồng, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.315 này, Vietlott cũng tìm được 20 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.401 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 28.653 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.