Sáng 4/3, lễ giao nhận quân diễn ra tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP Hà Nội. Điểm giao nhận quân số 5 được tổ chức tại Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, gồm 15 phường: Phú Diễn, Thượng Cát, Đông Ngạc, Tây Tựu, Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt, Yên Hòa, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Xuân Đỉnh.

Năm 2026, TP Hà Nội có 4.000 công dân nhập ngũ. Trong đó có 2.428 thanh niên viết đơn tình nguyện; 30% đạt trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; 164 đảng viên, 2.277 người được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Trong ảnh, các tân binh làm quen với nhau và sắp xếp đồ đạc trước giờ lên xe.

Nhiều chàng trai không khỏi xúc động khi lần đầu xa gia đình, chuẩn bị bước vào môi trường quân ngũ.

Nguyễn Xuân Luyến (SN 2004, phường Từ Liêm) đọc thư của mẹ và buộc lại những bông hoa do người yêu tặng. “Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, mẹ dúi cho em bức thư viết vội, vỏn vẹn 2 mặt giấy nhỏ thôi. Mẹ dặn em giữ sức khỏe và nói mẹ yêu, tự hào về em rất nhiều”, chàng trai xúc động nói.

Nguyễn Huy (SN 2005, phường Đông Ngạc) vừa chào gia đình vừa đưa tay lau nước mắt cho người yêu qua hàng rào chắn. “Nín ngay, anh đi rồi về mà”, cậu thanh niên nói.

Kiều (bạn gái của Huy) cho biết cô cảm thấy tủi thân khi phải xa Huy nhưng vì người yêu đi làm nhiệm vụ, phụng sự nước nhà nên cô rất ủng hộ.

Khánh Linh đang học tại tỉnh Ninh Bình. Đêm qua, cô phải tìm một chuyến xe khách để trở về Hà Nội tiễn người yêu. Trong bức thư viết tay, cô gái chúc người yêu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời bày tỏ tình cảm dành cho anh.

Trước giờ phút chia tay, nhiều người thân vào tận nơi để tạm biệt, dặn dò và chúc các chàng trai mạnh khỏe, công tác tốt.

Từ điểm giao nhận quân số 5 (Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Hồng Hà), các tân binh sẽ về những đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 1, Quân khu 3, Quân chủng Hải quân, Phòng không - Không quân và Bộ Tư lệnh Thủ đô.