Đắk Lắk:

Sáng 14/4, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng trộm cắp, dùng dao và bình xịt hơi cay chống trả lực lượng công an.

Các đối tượng bị khởi tố gồm Lê Quang Nhã (25 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Đức Sang (33 tuổi, trú tại xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk).

Lê Quang Nhã và Nguyễn Đức Sang. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu, Nhã và Sang đều nghiện ma túy và có 4 tiền án về nhiều tội danh khác nhau.

Sau khi ra tù được hơn 1 tháng, Sang đến tỉnh Đồng Nai sống lang thang rồi kết thân với Nhã. Do cần tiền mua ma túy, cả hai bàn bạc, rủ nhau đi trộm cắp xe máy.

Ngày 11/3, hai đối tượng mang theo công cụ phá khóa, bình xịt hơi cay và dao nhọn rồi điều khiển xe máy từ tỉnh Đồng Nai đến Đắk Lắk.

Khi đến Khu công nghiệp Tân An, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, các đối tượng phát hiện chiếc xe máy của người dân dựng bên lề đường nên đã phá khóa, lấy trộm rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi gây án, các đối tượng đã vô hiệu hóa định vị của xe, dùng băng keo dán biển số, thay quần áo rồi đưa xe đến gửi tại bãi giữ xe của Trung tâm Y tế Cư M’gar.

Đến ngày 12/3, hai đối tượng tiếp tục đến xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng trộm thêm một chiếc xe máy. Khoảng 17h cùng ngày, khi cả hai đang điều khiển xe trên đường thì bị Công an phường Tân An truy xét, vây bắt.

Trong quá trình này, đối tượng Nhã đã sử dụng bình xịt hơi cay tấn công lực lượng chức năng hòng tẩu thoát. Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận sau khi trộm được xe sẽ đưa về tỉnh Đồng Nai để bán sang Campuchia.