Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao và hành vi người tiêu dùng liên tục thay đổi, việc chỉ dựa vào quảng cáo để thúc đẩy doanh số không còn là giải pháp bền vững. Thay vào đó, xu hướng vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ đang dần trở thành nền tảng để các nhà bán hàng tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Vận hành dựa trên dữ liệu: Từ nhận diện vấn đề đến tối ưu hiệu quả

Đọc và hiểu dữ liệu là bước đầu tiên trong quá trình tối ưu vận hành. Các công cụ như Phân tích bán hàng (Sale Analytics) hay Phân tích Shopee Livestream (Shopee Livestream Analytics) cho phép nhà bán hàng theo dõi hiệu suất theo thời gian thực, từ đó nhanh chóng xác định vấn đề và điều chỉnh chiến lược.

Trong đó, Phân tích bán hàng đóng vai trò như trung tâm theo dõi hiệu suất, cung cấp các chỉ số như doanh thu, đơn hàng, tỷ lệ chuyển đổi và hiệu quả quảng cáo theo từng giai đoạn. Nhờ đó, nhà bán hàng có thể nhận diện xu hướng và đưa ra quyết định phù hợp.

G2 Store - thương hiệu giày dép nam gia nhập Shopee từ năm 2022 - là một trong những nhà bán hàng sớm chuyển sang cách tiếp cận này. Thay vì tiếp tục tăng ngân sách quảng cáo khi hiệu quả chưa đạt kỳ vọng, thương hiệu khai thác dữ liệu để xác định “điểm nghẽn” trong hành trình mua sắm. Từ đó, gian hàng điều chỉnh nội dung sản phẩm, tối ưu từ khóa và cải thiện hiển thị nhằm nâng cao tỷ lệ chuyển đổi.

Ông Trần Tiến Đạt, Co-Founder của G2 Store, chia sẻ: “Giá trị của công cụ không nằm ở lượng dữ liệu, mà ở cách dữ liệu được trình bày. Khi các chỉ số được trực quan hóa rõ ràng, nhà bán hàng có thể nhanh chóng xác định vấn đề và đưa ra quyết định phù hợp”.

Tương tự, Long Hưng TechZone, thương hiệu với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ cũng tận dụng hệ thống phân tích dữ liệu để tập trung nguồn lực vào các chiến dịch hiệu quả, thay vì phân bổ dàn trải, qua đó cải thiện rõ rệt hiệu suất kinh doanh.

Không dừng lại ở phân tích sản phẩm hay doanh thu, Shopee tiếp tục mở rộng hệ thống với công cụ Phân tích Livestream, ra mắt trong quý I/2026. Trong bối cảnh livestream ngày càng trở thành kênh bán hàng quan trọng, công cụ này hỗ trợ nhà bán hàng tối ưu vận hành một cách bài bản hơn.

Thông qua dữ liệu thời gian thực trong suốt phiên livestream, nhà bán hàng có thể hiểu rõ hành vi người xem, xác định thời điểm tương tác cao, sản phẩm tạo chuyển đổi và những điểm khiến người xem rời đi. Nhờ đó, việc xây dựng kịch bản, lựa chọn sản phẩm và thiết kế ưu đãi trở nên chính xác hơn, thay vì dựa vào cảm tính.

Shopee Livestream Analytics cung cấp dữ liệu theo thời gian thực giúp nhà bán hàng có thể xây dựng nội dung và quy trình livestream “đo ni đóng giày” cho người xem.

Ứng dụng AI để tự động hóa vận hành và tối ưu nguồn lực

Bên cạnh dữ liệu, công nghệ AI đang đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu suất và tự động hóa vận hành, đặc biệt với các nhà bán hàng có nguồn lực hạn chế. Nếu dữ liệu giúp xác định vấn đề, thì AI hỗ trợ giải quyết các bài toán này trên toàn bộ hành trình kinh doanh.

Shopee AI Chatbot cho phép nhà bán hàng duy trì tương tác liên tục với khách hàng, xử lý nhanh các câu hỏi lặp lại như tình trạng đơn hàng, kích thước hay thời gian giao hàng. Điều này không chỉ cải thiện trải nghiệm người dùng mà còn góp phần nâng cao tỷ lệ chuyển đổi nhờ phản hồi kịp thời.

Bên cạnh đó, công cụ Tối ưu hình ảnh bởi AI hỗ trợ cải thiện hiệu quả hiển thị bằng cách đề xuất các yếu tố cần hoàn thiện về hình ảnh, nội dung và cấu trúc thông tin. Nhờ vậy, gian hàng có thể tăng khả năng tiếp cận và thu hút người mua ngay từ bước hiển thị.

Với Long Hưng TechZone, AI được ứng dụng toàn diện hơn, từ chuẩn hóa nội dung sản phẩm đến tự động hóa quy trình hậu mãi như xử lý hoàn trả và khiếu nại.

Ông Phạm Minh Hưng, Quản lý gian hàng Long Hưng TechZone, cho biết: “Những đầu việc từng mất nhiều thời gian và nhân sự giờ có thể được xử lý nhanh hơn nhờ AI, giúp đội ngũ tập trung vào các hoạt động mang tính chiến lược”.

Các công cụ AI từ sàn giúp Long Hưng TechZone tối ưu hiển thị gian hàng hiệu quả.

Hiệu quả từ việc kết hợp dữ liệu và AI không chỉ thể hiện ở tăng trưởng doanh thu mà còn ở chất lượng vận hành. Long Hưng TechZone ghi nhận doanh thu tháng 3/2026 tăng gần gấp đôi so với tháng trước, đồng thời cải thiện giá trị đơn hàng trung bình và giảm thiểu sai sót trong vận hành.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ đang dần trở thành điều kiện cần để nhà bán hàng duy trì hiệu quả trên các nền tảng thương mại điện tử. Thông qua hệ sinh thái công cụ được phát triển theo nhu cầu thực tế, Shopee đang hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng mô hình vận hành linh hoạt, nâng cao khả năng thích ứng và hướng tới tăng trưởng bền vững.

(Nguồn: Shopee)