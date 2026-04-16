Danang Marriott Resort & Spa, ốc đảo nghỉ dưỡng thanh bình tại thành phố biển Đà Nẵng

Với 200 phòng nghỉ khoáng đạt và 39 biệt thự hồ bơi riêng tư, khu nghỉ dưỡng Danang Marriott Resort & Spa mở ra một thiên đường nghỉ dưỡng dành cho gia đình và các cặp đôi, nơi nhịp sống chậm lại và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc bình yên cùng nhau.

Mỗi góc nhỏ tại Danang Marriott Resort & Spa đều ẩn chứa một câu chuyện để khám phá. Cảm giác thong dong đạp xe dưới tán cây rợp bóng, tận hưởng phút giây thư thái bên hồ bơi vô cực hướng biển hay tự tay hái những nhành rau thơm trong vườn hữu cơ Evergreen cho lớp học nấu ăn gia đình.

Mọi hoạt động đều được thiết kế để gắn kết gia đình, giúp mỗi thành viên cảm nhận được sự kết nối, tìm lại sự tự tại và nạp đầy năng lượng sau những ngày dài mỏi mệt.

Danang Marriott Resort & Spa mang đến những gói nghỉ dưỡng chuyên biệt, chăm sóc toàn diện cho những vị khách ghé thăm.

Gói nghỉ dưỡng Resort Retreat là một hồi đáp ngọt ngào dành cho các cặp đôi tìm kiếm sự hài lòng trong từng tầng vị giác. Bên cạnh không gian nghỉ ngơi êm ái, thực khách sẽ được nuông chiều vị giác mỗi ngày từ buffet ăn sáng phong phú và bữa trưa hoặc bữa tối đặc biệt tạo nên nhịp sống thư thái đúng nghĩa.

Dành cho những tâm hồn cần sự hồi phục chuyên sâu, gói nghỉ dưỡng The Wellness Journey là chặng dừng chân để lắng nghe tiếng nói bên trong. Thức dậy trong căn phòng mang âm hưởng Đông Dương quyến rũ, tận hưởng 60 phút trị liệu chuyên nghiệp tại Quan Spa, và nhâm nhi ly sinh tố mát lạnh bên hồ bơi vô cực - khoảng thời gian tự tại tuyệt đối giữa miền biển hiền hòa.

Cảm nhận cơ thể được chữa lành dưới bàn tay của các chuyên viên trị liệu tại Quan spa

Hoàn hảo cho kỳ nghỉ dưỡng dài ngày với các lựa chọn ẩm thực đa dạng, mỗi nhà hàng là một trải nghiệm đa tầng khác nhau. Nếu Goji Kitchen + Bar chinh phục thực khách bằng phong vị Á-Âu đích thực, thì Madame Son lại là nét chấm phá tinh tế với thực đơn Việt với hương vị truyền thống và sắc thái hiện đại.

Thưởng thức phong vị ẩm thực Việt tại nhà hàng Madame Son

Trước khi khép lại một ngày trọn vẹn bằng, thực khách đừng bỏ lỡ tiệc BBQ hải sản nướng thơm ngon bên bờ biển dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

Tiệc BBQ hải sản đặc sắc bên bờ biển Non Nước thơ mộng

Hãy để kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tại Danang Marriott Resort & Spa trở thành khoảng thời gian đáng nhớ, khi tâm hồn được nghỉ ngơi sau những ngày dài mỏi mệt của cuộc sống thường nhật. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng cùng gia đình và bạn bè, Danang Marriott Resort & Spa hứa hẹn là một điểm đến đáng mong chờ trong dịp nghỉ lễ dài ngày.

Hoàng Tú