Khách Việt ưa đi gần, ngắn ngày

Không lựa chọn du lịch xa và dài ngày như các kỳ nghỉ 30/4-1/5 khác, năm nay, gia đình chị Huyền Vũ (Từ Liêm, Hà Nội) chọn điểm đến có khoảng cách chỉ 100km - Hạ Long (Quảng Ninh).

Chị Huyền đặt phòng tại khách sạn cao cấp gần biển và đăng ký cho gia đình tham gia tour khám phá vịnh Hạ Long trên du thuyền.

"Vợ chồng tôi khá e ngại việc di chuyển xa vào thời gian cao điểm lễ nên quyết định đi gần nhưng đầu tư vào trải nghiệm nghỉ dưỡng, cao cấp hơn", chị cho hay.

Theo khảo sát mới đây của Traveloka - ứng dụng cung cấp dịch vụ du lịch hàng đầu Đông Nam Á, cách du khách Việt tận hưởng kỳ nghỉ dịp 30/4-1/5 đang thay đổi rõ rệt.

Theo đó, thay vì chọn đi xa, khách Việt lại ưu tiên những chuyến đi khoảng cách gần, trong thời gian ngắn 2-3 ngày nhưng có trải nghiệm chất lượng. Xu hướng du lịch được gọi là "Micro-Holiday".

Trong kỳ nghỉ 30/4-1/5, xu hướng khách Việt đi du lịch Micro - Holiday tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Những điểm đến dẫn đầu xu hướng tìm kiếm của khách Việt hiện nay đều có một điểm chung: cảnh quan thiên nhiên giàu cảm hứng, bản sắc địa phương rõ nét và những trải nghiệm mang lại cảm giác tái tạo năng lượng thực sự, thay vì chỉ đơn thuần là vui chơi, giải trí.



Với du lịch nội địa, lượng tìm kiếm các chặng bay ngắn ghi nhận mức tăng trưởng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các tuyến có mức tăng cao hơn cả bao gồm Hà Nội - Đà Nẵng, TPHCM - Phú Quốc, Hà Nội - Huế.

Đặc biệt, Ninh Bình nổi lên như điểm đến bứt phá với lượng tìm kiếm tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi các điểm nghỉ dưỡng ven biển như Nha Trang và Vũng Tàu ghi nhận mức tăng hơn 40%.

Với du lịch quốc tế, các điểm đến trong khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á có khả năng tiếp cận thuận tiện cùng mật độ trải nghiệm cao trong khung thời gian ngắn được khách Việt ưa chuộng hơn hẳn.

Du khách Việt chọn đi gần, ngắn ngày nhưng phải có trải nghiệm chất lượng. Ảnh: Hoàng Liên

Mạnh tay chi tiền cho trải nghiệm cao cấp, cá nhân hóa

Đại diện nhiều đơn vị lữ hành trong nước chung nhận định, thay vì lựa chọn điểm đến xa, khách Việt có xu hướng lựa chọn điểm đến gần trong kỳ nghỉ 30/4 và cao điểm du lịch hè. Một phần nguyên nhân là bởi giá vé máy bay tăng cao.

Theo ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Lữ hành Vietluxtour, du khách Việt nghỉ ngắn ngày nhưng đặt tiêu chí cao về nơi lưu trú để nghỉ ngơi, thư giãn, tái tạo năng lượng và ưu tiên sự linh hoạt, cá nhân hóa trải nghiệm trong hành trình.

Ở thị trường nội địa, đơn vị này ghi nhận nhu cầu khách tập trung vào 3 nhóm sản phẩm chính như du lịch biển nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa và du lịch xanh.

Với khách miền Bắc thì vịnh Hạ Long, Sầm Sơn, Ninh Bình, Hà Giang cũ, Đà Nẵng - Hội An được ưa chuộng nhất; còn tại miền Nam, khách ưu tiên Phú Quốc, Mũi Né, Vũng Tàu, miền Tây.

Ở thị trường quốc tế, dòng sản phẩm đi Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Malaysia vẫn chiếm được sự chú ý vì phù hợp khách có hành trình 4-6 ngày.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty BestPrice Travel cho biết, 60% khách hàng quan tâm đến sản phẩm cá nhân hoá - thiết kế theo nhu cầu của một nhóm và tour không mua sắm. Khách sẵn sàng chi tiền cho các tour "đo ni đóng giày" thay vì tour đại trà, mặc dù chi phí cao gấp 2-3 lần.

Theo ghi nhận, các trải nghiệm cao cấp như đi du thuyền ở Hạ Long hay bay trực thăng ngắm TPHCM đang ghi nhận tỷ lệ đặt cao dịp 30/4.

Đại diện Paradise Vietnam thông tin, 2 tuần trước kỳ nghỉ lễ, 3 tàu đêm chạy hành trình Hạ Long và 1 tàu đêm chạy hành trình Lan Hạ của đơn vị này đã kín khách xuyên suốt các ngày từ 1-3/5. Các ngày cận kề kỳ nghỉ 30/4 khác cũng đạt công suất 70-75%.

Với hải trình ban ngày dài 7 tiếng, đơn vị này cũng ghi nhận lượng đặt tăng nhanh, đạt 70% công suất các ngày trong kỳ nghỉ 30/4. Du khách sẽ chi trả khoảng 1,4 triệu đồng để khám phá các điểm đến biểu tượng như hang Sửng Sốt, đảo Ti Tốp, hang Luồn, tham gia hoạt động như chèo kayak, tắm biển...

Nhiều du khách miền Bắc ưa thích trải nghiệm du thuyền vịnh Hạ Long trong kỳ nghỉ 30/4. Ảnh: Paradise Vietnam

Tại TPHCM dịp 30/4 năm nay, tour trực thăng ngắm đô thị được xem là điểm nhấn, hướng đến phân khúc khách cao cấp, những người tìm kiếm trải nghiệm khác biệt. Mức giá dao động từ khoảng 2,9 triệu đến hơn 10 triệu đồng mỗi khách, tùy theo hành trình và vị trí chỗ ngồi nhưng vẫn ghi nhận tỷ lệ đặt tốt.