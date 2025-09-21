Sau khi hợp nhất hai xã Tân Thạnh và Phú Lợi, xã Tân Thạnh (Đồng Tháp) đã kế thừa những giá trị nền tảng, đồng thời phát huy sức mạnh đoàn kết, quyết tâm vượt khó để vươn lên. Nhiệm kỳ 2020 – 2025, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, địa phương đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển chủ yếu, tạo sự chuyển biến toàn diện, rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, văn minh, hiện đại.

Phát huy vai trò truyền thông

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã Tân Thạnh xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Cấp ủy thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ cho cán bộ, đảng viên.

Công tác tuyên truyền nông thôn mới được đẩy mạnh.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường theo hướng sâu sát, kịp thời và có trọng tâm, trọng điểm. Đảng ủy xã đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất, giám sát việc thực hiện nghị quyết, kết luận của cấp trên, nhất là các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, quản lý đất đai, ngân sách và các chương trình xây dựng nông thôn mới.

Công tác dân vận được đổi mới cả về nội dung lẫn phương thức. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với các mô hình hiệu quả như: Tổ nhân dân tự quản, Hội quán, Gia đình thi đua xây dựng nông thôn mới, góp phần phát huy tinh thần tự chủ, tự quản, tự giám sát của người dân trong cộng đồng.

Truyền thông cơ sở cũng được chú trọng, đa dạng hóa hình thức từ tuyên truyền miệng, panô, áp phích đến ứng dụng công nghệ số. Việc ứng dụng các kênh truyền thông mới, như mạng xã hội, nhóm Zalo cộng đồng, góp phần đưa thông tin đến từng hộ dân nhanh chóng, chính xác, nâng cao tính tương tác và đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, chính sách tại địa phương.

Xác định phát triển nông nghiệp là hướng đi chủ đạo, Đảng bộ xã đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể, sát thực tế nhằm tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững, theo chuỗi giá trị. Địa phương khuyến khích người dân chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao, kết hợp trồng trọt với nuôi trồng thủy sản.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp được đẩy mạnh. Người dân từng bước ứng dụng công nghệ vào sản xuất, như: sử dụng hệ thống tưới tiêu tự động, truy xuất nguồn gốc sản phẩm... nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng tiếp cận thị trường. Chính quyền xã tích cực hỗ trợ kết nối nông dân với các nền tảng thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hiện nay, toàn xã có 8 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 đến 4 sao, mở ra hướng đi mới cho các mô hình kinh tế hộ, kinh tế hợp tác. Từ đó, hình thành các mô hình kinh tế sáng tạo, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Hướng đến chuẩn nông thôn mới nâng cao

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn. Nhiều tuyến đường giao thông liên ấp, nội đồng được nâng cấp, sửa chữa. Người dân tích cực góp công, góp của xây dựng cầu, đường, nhà tình thương, cùng chính quyền thực hiện tốt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội tiếp tục được duy trì và phát triển. Các thiết chế văn hóa được đầu tư, các phong trào văn hóa - thể thao ở cơ sở phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh. Công tác chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách được chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,33%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 68,78 triệu đồng/năm.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng địa phương được củng cố vững chắc. Mục tiêu đến năm 2030, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, hiện đại, bền vững.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, xã Tân Thạnh tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh công tác dân vận, kiểm tra, giám sát, phát huy quyền làm chủ và vai trò giám sát của nhân dân. Cùng với đó, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đầu tư nâng cấp hạ tầng, dịch vụ, đảm bảo an sinh xã hội. Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển kinh tế số, xã hội số, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Với nền tảng vững chắc từ nhiệm kỳ qua, với khát vọng đổi mới và tinh thần đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân, Tân Thạnh đang vững bước trên hành trình “Bứt phá – Phát triển – Hội nhập”, trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao của tỉnh Đồng Tháp.