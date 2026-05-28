Xã Tân Trào (Tuyên Quang) là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, địa bàn rộng, đời sống người dân trước đây còn gặp nhiều khó khăn.

Xác định giảm nghèo thông tin là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xã đã chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như hệ thống loa truyền thanh, các buổi họp thôn, sinh hoạt chi bộ, hội nghị tập huấn, tuyên truyền lưu động và ứng dụng nền tảng số.

Thông qua đó, người dân được tiếp cận thông tin về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm và học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế từ những mô hình hiệu quả ngay tại địa phương.

Người dân thay đổi tư duy sản xuất nhờ tiếp cận thông tin và khoa học kỹ thuật.

Địa phương còn phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn người dân ứng dụng tiến bộ công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn thay đổi phương thức canh tác, phát triển các mô hình trồng chè, trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập.

Gia đình ông Bàng Minh Hạnh, thôn Khuôn Hẹ là một trong những hộ tiên phong trên hành trình thay đổi tư duy sản xuất nhờ tiếp cận thông tin và khoa học kỹ thuật. Sau khi tham gia các lớp tập huấn, tìm hiểu mô hình sản xuất hiệu quả và nhận thấy tiềm năng từ cây chè, ông mạnh dạn chuyển toàn bộ diện tích sang trồng các giống chè lai DP1, DP2, Ngọc Thúy cho năng suất và chất lượng cao. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, mỗi năm gia đình ông thu hoạch từ 40 - 50 tấn chè búp tươi, đạt doanh thu hơn 200 triệu đồng.

Công tác truyền thông giảm nghèo còn tập trung nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong nông nghiệp, quảng bá sản phẩm địa phương trên môi trường mạng, hướng dẫn người dân tiếp cận các sàn thương mại điện tử và sử dụng điện thoại thông minh để tìm kiếm thông tin thị trường. Đây được xem là hướng đi quan trọng nhằm giúp người dân nông thôn từng bước thích ứng với xu thế phát triển mới.

Hiện, nhập bình quân đầu người của xã Tân Trào đạt 52 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,83%. Kết quả này cho thấy hiệu quả rõ nét của công tác giảm nghèo thông tin gắn với hỗ trợ phát triển sản xuất tại địa phương.

Xã Tân Trào đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng thu nhập bình quân đầu người lên 97 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực đạt trên 7.000 tấn; hằng năm giảm 3% số hộ nghèo.

Với việc tăng cường truyền thông giảm nghèo thông tin gắn với hỗ trợ phát triển sản xuất, xã Tân Trào đang từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của người dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.