Sau khi thực hiện sáp nhập, xã Tân Yên (Sơn La) tập trung tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Trong đó, xã đặc biệt chú trọng công tác giảm nghèo thông tin bởi đây là yếu tố giúp người dân thay đổi tư duy, nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới phát triển bền vững.

Từ chỗ sản xuất manh mún, phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm, đến nay, người dân địa phương đã từng bước tiếp cận tri thức, ứng dụng khoa học kỹ thuật, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế. Điều làm nên sự khác biệt không chỉ là quy hoạch, mà chính là việc người dân được tiếp cận thông tin, được hướng dẫn sản xuất nông nghiệp hiện đại và từ đó thay đổi cách nghĩ, cách làm.

Được hướng dẫn sản xuất nông nghiệp hiện đại, người dân chủ động thay đổi nếp nghĩ, cách làm.

Trước đây, phần lớn người dân Tân Yên sản xuất theo thói quen, ít cập nhật kiến thức mới nên năng suất thấp, hiệu quả kinh tế chưa cao. Nhận thức rõ “nghèo thông tin” chính là rào cản lớn trong phát triển, xã đã tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn. Thông qua phối hợp với các cơ quan chuyên môn, địa phương tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp người dân từng bước tiếp cận với phương thức sản xuất hiện đại.

Các lớp tập huấn nhằm cung cấp kiến thức, thay đổi tư duy sản xuất từ “làm theo kinh nghiệm” sang “làm theo quy trình”. Người dân bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm và giá trị kinh tế thay vì chỉ chú trọng sản lượng như trước đây.

Một minh chứng rõ nét cho hiệu quả của quá trình này là mô hình trồng cà chua trong nhà lưới của anh Lê Huy Đạo, tiểu khu 12. Trước đây, diện tích đất của gia đình anh chủ yếu trồng rau màu truyền thống, phụ thuộc vào thời tiết, hiệu quả thấp.

Sau khi được tiếp cận thông tin, học hỏi mô hình mới và mạnh dạn đầu tư, anh đã chi hơn 1 tỷ đồng xây dựng nhà lưới và hệ thống tưới nhỏ giọt trên diện tích 1 ha. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, năng suất đạt gần 400 tấn mỗi năm, mang lại hiệu quả kinh tế cao và ổn định. Thành công của mô hình không chỉ giúp gia đình anh phát triển mà còn tạo sức lan tỏa, khuyến khích nhiều hộ dân khác học tập, làm theo.

Bên cạnh việc cung cấp thông tin và chuyển giao kỹ thuật, các hội, đoàn thể trên địa bàn xã Tân Yên cũng phát huy vai trò cầu nối, giúp người dân tiếp cận các mô hình kinh tế hiệu quả. Nhiều mô hình phù hợp với điều kiện địa phương được triển khai như trồng cây ăn quả trên đất dốc, phát triển chè, rau trong nhà lưới, trồng ngô sinh khối phục vụ chăn nuôi… Qua các mô hình này, người dân không chỉ “thấy tận mắt, làm tận tay” mà còn hiểu rõ hiệu quả kinh tế, từ đó mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất.

Công tác giảm nghèo thông tin còn được Tân Yên gắn liền với việc phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn thuận lợi. Khi có thông tin đầy đủ về chính sách, người dân chủ động vay vốn để đầu tư sản xuất, mở rộng quy mô. Đến nay, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn xã đạt 121 tỷ đồng, trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế.

Gia đình ông Vàng A Lứ, bản Tà Phềnh là một ví dụ điển hình. Nhờ được tuyên truyền, hướng dẫn và tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, ông đã vay 100 triệu đồng để đầu tư chăm sóc hơn 3 ha mận hậu và cam. Ông còn tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các hộ sản xuất giỏi, áp dụng kỹ thuật chăm sóc cây trồng. Nhờ đó, vườn cây phát triển tốt, dự kiến cho sản lượng khoảng 30 tấn quả trong năm nay, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó giảm nghèo thông tin đóng vai trò quan trọng, sản xuất nông nghiệp của xã Tân Yên đã có bước phát triển toàn diện.

Hiện nay, toàn xã duy trì 1.500 ha cây ăn quả với sản lượng đạt 11.000 tấn; 272 ha chè cho sản lượng 23.000 tấn chè búp tươi; hơn 2.160 ha ngô phục vụ cả lấy hạt và làm thức ăn cho bò sữa. Thu nhập bình quân trên 1 ha đất canh tác đạt 70 triệu đồng/năm. Chăn nuôi cũng phát triển ổn định theo hướng an toàn sinh học, với tổng đàn gia súc hơn 12.000 con, đàn gia cầm khoảng 150.000 con.

Những con số này phản ánh quy mô sản xuất và hiệu quả rõ rệt của quá trình chuyển đổi tư duy, nâng cao nhận thức và tiếp cận thông tin của người dân địa phương. Khi rào cản “nghèo thông tin” được khắc phục, người dân có thể chủ động lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao giá trị sản phẩm và cải thiện thu nhập.

Giảm nghèo thông tin chính là nền tảng để Tân Yên tạo nên những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế. Khi người dân được tiếp cận thông tin, được trang bị kiến thức và kỹ năng, họ sẽ tự tin thay đổi, sáng tạo và vươn lên. Đây chính là con đường để địa phương giảm nghèo, hướng tới phát triển toàn diện trong tương lai.