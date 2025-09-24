Trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế tự nhiên và văn hóa, xã Tân Yên, tỉnh Sơn La tích cực triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tập trung vào xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Ngay sau khi chính thức vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp, xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên.

Xã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí nông thôn mới ở cấp xã, cấp bản; huy động đa dạng nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Đồng thời, truyền thông, tích cực vận động nhân dân tích cực cải tạo cảnh quan, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng bản làng văn minh, đáng sống.

Nhân dân tích cực cải tạo cảnh quan, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp.

Về phát triển kinh tế, xã đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân phát triển nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa, bền vững. Các mô hình trồng cây ăn quả, chè, chăn nuôi đại gia súc, phát triển lâm nghiệp được triển khai rộng khắp.

Đến nay, toàn xã có khoảng 1.500 ha cây ăn quả, sản lượng đạt 20.000 tấn; gần 300 ha chè với sản lượng chè búp tươi đạt 23.000 tấn/năm. Ngoài ra, xã còn phát triển 2.160 ha ngô làm thức ăn cho bò sữa. Thu nhập bình quân đạt 70 triệu đồng/ha/năm.

Xã Tân Yên đã và đang khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp và bản sắc văn hóa dân tộc, đây còn được xem là hướng đi bền vững cho công tác xây dựng nông thôn mới.

Tiêu biểu là bản Dọi, điểm sáng về phát triển du lịch cộng đồng. Với hơn 100 ha chè, người dân không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn phát triển mô hình du lịch trải nghiệm đồi chè, góp phần gia tăng giá trị cây chè và nâng cao thu nhập.

Du khách đến bản Dọi được hòa mình vào không gian văn hóa bản Mông, thưởng thức đặc sản địa phương, trải nghiệm hái chè, sao chè thủ công… từ đó tạo nên sản phẩm du lịch đặc trưng, mang dấu ấn riêng của Tân Yên.

Cùng với phát triển du lịch sinh thái, xã Tân Yên chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn. Trong 5 năm qua, từ nguồn vốn các chương trình, dự án, xã đã xây dựng 12 công trình với tổng kinh phí trên 14,2 tỷ đồng. Nhân dân đóng góp công sức, vật liệu để làm 54,6 km đường liên bản theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; lắp đặt hơn 48 km hệ thống điện chiếu sáng khu dân cư, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn.

Đến nay, xã đã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới; 20/20 bản, tiểu khu có nhà văn hóa và sân thể thao; 100% hộ dân được sử dụng điện an toàn, thường xuyên; hoàn thành xóa 10 nhà tạm, nhà dột nát; duy trì 4 bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, với số vốn hỗ trợ 2,1 tỷ đồng từ Nhà nước, các tiểu khu đã vận động người dân đóng góp thêm 3,5 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người ở nhiều tiểu khu đạt trên 46,5 triệu đồng/năm, 100% đường nội bản được bê tông hóa. Nhiều tiểu khu không còn hộ nghèo và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là minh chứng rõ nét cho hiệu quả phối hợp giữa chính quyền và người dân.

Hướng tới mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2030, Tân Yên tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, bền vững; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường; tăng cường chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Đặc biệt, xã xác định du lịch sinh thái cộng đồng gắn với nông nghiệp và văn hóa bản địa sẽ là hướng đi chiến lược trong giai đoạn tới. Tân Yên sẽ tiếp tục thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng du lịch, đào tạo nguồn nhân lực bản địa phục vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần xây dựng nông thôn mới thành công.