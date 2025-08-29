Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện về việc tặng quà người dân, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Quyết định được công bố sau khi Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến đồng ý của Bộ Chính trị về chủ trương hết sức ý nghĩa này.

Mỗi người dân sẽ được tặng 100.000 đồng dịp Quốc khánh. Ảnh: Thế Bằng

Theo đó, mỗi công dân Việt Nam được tặng 100.000 đồng để ăn Tết Độc lập. Món quà rất ý nghĩa trong không khí cả nước hân hoan đón mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước với toàn thể nhân dân.

Món quà của lòng tin

Chuyện tặng tiền cho dân thì nhiều nước trên thế giới đã làm, nhằm san sẻ phúc lợi với người dân, để dân được hưởng thụ những thành tựu an sinh mà họ đã lao động, đóng góp nên. Đó có thể là giải pháp kích cầu tiêu dùng, như kiểu Thái Lan, Indonesia, Ảrập Xêút; hoặc cũng có thể là một chính sách xã hội nhằm khuyến khích các cặp vợ chồng trẻ sinh con để khắc phục tình trạng mất cân bằng, già hóa dân số như Ba Lan, Hàn Quốc…

Với Việt Nam, đây là lần đầu tiên một chính sách mang tính phổ quát như vậy được áp dụng cho toàn bộ dân cư, không phân biệt giàu nghèo, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp hay địa vị xã hội. Mọi người dân, từ em bé mới sinh đến cụ già trăm tuổi, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, biên giới hải đảo xa xôi đều được nhận quà tặng như nhau.

Dù chỉ mang tính biểu tượng nhưng thông tin chính thức này đã được người dân đón nhận trong sự hồ hởi nhất có thể, chấm dứt những đồn đoán không đáng có mấy ngày qua. Mỗi người 100.000 đồng, cả nhà sẽ có một bữa ăn quây quần, ấm áp, vui vẻ trong ngày độc lập. Món quà là lời nhắn gửi về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tinh thần gắn kết cộng đồng; tính công bằng, bình đẳng trong xã hội khi mọi người dân được hưởng thành quả phát triển đất nước như nhau.

Không chỉ có giá trị lan tỏa truyền thống “đại đoàn kết toàn dân tộc” mà cách làm này cho thấy chúng ta đang hướng đến mô hình nhà nước phúc lợi hiện đại, nơi mọi công dân được đảm bảo quyền được an sinh. Nó là dấu mốc quan trọng trên hành trình xây dựng một nhà nước nhân văn và công bằng, trong tổng thể mục tiêu về một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bài kiểm tra thực tế năng lực

Từ đêm qua đến giờ, mạng xã hội ngập tràn những câu hỏi, không phải nghi ngờ về tính xác thực của thông tin quà tặng nữa, mà là cách làm sao để người dân nhận được món quà đầy ý nghĩa này trước ngày 2/9 như yêu cầu của Thủ tướng.

Hơn 100 triệu dân, không thể “phát tay” trong một hai ngày, mà phải có giải pháp hiện đại, tiên tiến hơn. Trong đó, ứng dụng VNeID phải phát huy tác dụng.

Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng và chuyển quà tặng đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể và phải xong trước ngày Quốc khánh 2/9.

Việc phải xong trước ngày 2/9 để món quà ấy được vẹn nguyên ý nghĩa là quà cho dân vui Tết Độc lập.

Bộ Công an đã vào cuộc. Các ngân hàng cũng nhanh tay hướng dẫn các bước thực hiện trên VNeID nhằm liên thông với cơ quan an sinh, chính quyền địa phương. Nhưng không phải công dân nào cũng có VNeID, mặc dù nó đang dần trở thành tấm căn cước số phổ cập, hiện diện trong từng giao dịch hằng ngày.

Vì vậy, chính sách này đã trở thành chất xúc tác mạnh mẽ cho quá trình chuyển đổi số, chuyển thủ tục hành chính truyền thống sang thủ tục số, nhanh nhạy, minh bạch và gần gũi với mọi người. Đây là cuộc tổng diễn tập cho chính phủ điện tử, là bài kiểm tra thực tế năng lực, cũng như rà soát lại mô hình chính quyền mới 2 cấp, đánh giá trình độ quản trị của hệ thống công vụ, xem nhà nước có bao quát đến từng công dân được hay không!

Hơn 10.000 tỷ đồng là số tiền dự kiến chi tặng quà cho dân dịp này, chiếm gần 0,5% ngân sách quốc gia. Đó là một con số không nhỏ, nhưng hoàn toàn xứng đáng khi đổi lại là niềm tin xã hội, là sự gắn kết toàn dân tộc và một bước tiến lớn về quản trị.

Người dân, dù muốn hay không, vẫn phải mở tài khoản ngân hàng để kết nối vào dòng chảy của nền kinh tế số, để chỉ bằng một cú chạm tay vào thiết bị thông minh là có thể bước vào kỷ nguyên mới của quản trị và an sinh xã hội.

100.000 đồng không làm cho ai đổi đời, nhưng là sợi dây nối kết hơn 100 triệu người dân đất Việt vào một cộng đồng có chung niềm tin và tự hào về quốc gia mình đang sống. Một Nhà nước gần gũi, công bằng, nhân văn hơn, khi chính sách an sinh xã hội vững mạnh đang dần định hình rõ nét.

Vì vậy, đây là khoản đầu tư vào lòng dân – thứ vốn quý nhất quyết định sự phát triển bền vững của một đất nước.