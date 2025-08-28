Bộ Ngoại giao vừa phát thông cáo cho biết, nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam.

Ông Triệu Lạc Tế sẽ dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9 và đồng chủ trì phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc từ ngày 31/8 đến ngày 2/9.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế trong khuôn khổ Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Geneva, Thuỵ Sĩ hồi tháng 7. Ảnh: TTXVN

Tại họp báo hôm 22/8 về lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, lễ kỷ niệm không chỉ có ý nghĩa với Việt Nam mà còn có ý nghĩa vô cùng lớn với nhân dân tiến bộ trên thế giới.

Bộ Ngoại giao đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền mời khách quốc tế. Có 6 đoàn cấp cao đã xác nhận tham dự lễ kỷ niệm trong đó có Trung Quốc, dự kiến một số đoàn sẽ tiến hành các hoạt động song phương. Cùng với đó, đã có sự khẳng định của hơn 20 đoàn chính đảng, 8 đoàn Bộ Quốc phòng của các nước xác nhận tham dự.