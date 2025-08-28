Trong đội hình xe pháo quân sự diễu binh, diễu hành A80 có sự xuất hiện của khối xe tăng, trong đó có những chiếc xe tăng T-54B và T-55 đã được nâng cấp, hiện đại hóa.

Cụ thể T-54B và T-55 được thay pháo nòng xoắn 100mm bằng pháo 105mm hoặc 120mm theo chuẩn NATO (tùy gói nâng cấp); tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực số hóa, kính ngắm ảnh nhiệt, thiết bị đo xa laser, giúp bắn chính xác cả ngày lẫn đêm; bổ sung giáp phản ứng nổ (ERA) hoặc giáp composite gắn ngoài.

Ngoài ra, nó còn được trang bị hệ thống gây nhiễu, phóng lựu khói để chống tên lửa dẫn đường, và nhiều chức năng khác.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 là sản phẩm tiêu biểu của nền Công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong những năm gần đây.

Các xe thiết giáp bánh lốp BTR có chức năng vận chuyển bộ binh cơ giới ra chiến trường; bảo vệ binh lính khỏi hỏa lực bộ binh và mảnh đạn; hỗ trợ hỏa lực bằng súng máy, pháo cỡ nhỏ, hoặc súng chống tăng.

Loại xe này có phiên bản cơ bản được trang bị súng máy 7,62mm hoặc 14,5mm, còn phiên bản nâng cấp có tháp pháo gắn pháo 30mm, súng phóng lựu, tên lửa chống tăng.

Khối xe pháo tự hành SU-122, SU-152, pháo phản lực bắn loạt BM-21 của Binh chủng Pháo binh.

Đây là pháo tự hành hạng trung của Liên Xô (dùng khung gầm T-34, gắn pháo 122mm) được viện trợ cho Việt Nam từ thời chống Mỹ.

Pháo phản lực bắn loạt BM-21, là loại pháo phản lực phóng loạt (Multiple Launch Rocket System – MLRS) xuất hiện từ năm 1963, thay thế các loại Katyusha thời Thế chiến 2.

Cấu tạo của nó là dàn phóng gồm 40 ống phóng đặt trên xe tải Ural-375D (sau này Ural-4320). Cỡ nòng 122mm.

Bên cạnh đó là các mẫu tên lửa phòng thủ bờ biển K-300P Bastion-P; 4K44 Redut-M... đang được trang bị trong biên chế của Quân chủng Hải quân có nhiệm vụ tiêu diệt các tàu mặt nước, các phương tiện vận tải trên biển và các công trình trên đảo, ven bờ biển.

Các loại xe, pháo quân sự tham gia lễ diễu binh, diễu hành A80 lần này rất được sự quan tâm đón xem của người dân Thủ đô.

Tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B với tên lửa đối đất R-17E là khí tài được quan tâm nhất xuất hiện tại lễ diễu binh. Đây là loại vũ khí chiến dịch - chiến lược, có ý nghĩa răn đe và phòng thủ tầm xa, chứ chưa từng sử dụng trong thực chiến.

Đối với xe đặc chủng bọc thép chống đạn được trang bị cho Cảnh sát đặc nhiệm, có tính cơ động, chiến đấu cao, có khả năng vượt chướng ngại vật và di chuyển nơi ngập nước sâu.

Thân và kính xe có thể chống được nhiều loại đạn, gầm xe vẫn an toàn khi gặp phải các loại mìn, bánh xe có thể tiếp tục di chuyển khi bị bắn thủng hoặc gặp sự cố trong thực hiện nhiệm vụ. Mỗi xe có thể chở kíp chiến đấu từ 8 đến 10 chiến sĩ, bảo đảm an toàn công tác chỉ huy và điều hành tác chiến.