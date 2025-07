Chiều 28/7, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới tại các tỉnh, thành phố phía Nam”.

Nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc - Chính ủy Quân khu 7 cho biết đây là hoạt động rất ý nghĩa, hướng đến chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc phát biểu tại hội thảo. Ảnh: QK7

Hội thảo tập trung trao đổi, bàn luận về bối cảnh lịch sử và yêu cầu đặt ra đối với 2 nhiệm vụ chiến lược; những chủ trương, chính sách đặc thù của Đảng, Nhà nước đối với các tỉnh, thành phố phía Nam; vai trò của hệ thống chính trị tại các tỉnh, thành phố phía Nam đối với 2 nhiệm vụ chiến lược; tầm quan trọng của “thế trận lòng dân”, vai trò, trách nhiệm của quần chúng nhân dân đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc cũng nhấn mạnh hội thảo là dịp rất quan trọng để cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 hiểu sâu sắc hơn những thành tựu, đóng góp quan trọng, những kinh nghiệm quý báu của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 suốt chặng đường gần 80 năm xây dựng chiến đấu, trưởng thành trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua hội thảo để củng cố, bồi đắp thêm về lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng cống hiến cho cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 hôm nay.

Lực lượng quân đội tham gia diễu binh dịp 30/4. Ảnh: Phạm Hải

Thiếu tướng Lê Xuân Thế - Tư lệnh Quân khu 7 có bài tham luận khẳng định LLVT Quân khu 7 là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn.

Theo Thiếu tướng Thế, kể từ ngày 1/7, địa bàn Quân khu 7 có 4 tỉnh, thành phố với 483 đơn vị cấp xã (trong đó có 2 đặc khu), dân số trên 24,6 triệu người, tổng diện tích tự nhiên 52.558km2, có đường biên giới tiếp giáp với Campuchia là 768,5km và bờ biển dài 322km.

Đây là nơi hội tụ nhiều trung tâm kinh tế lớn, đầu mối giao lưu quốc tế sôi động - một địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của cả nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Lê Xuân Thế

Với đặc thù địa quân sự và chính trị - xã hội như vậy, yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn Quân khu càng có ý nghĩa sống còn đối với việc giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời sẵn sàng đánh thắng kẻ thù trong mọi tình huống.

Bổ sung luận cứ khoa học cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị đánh giá các tỉnh, thành phố phía Nam nói chung, TPHCM nói riêng là địa bàn địa chính trị quan trọng trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

“Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là 2 nhiệm vụ chiến lược xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Dựng nước đi đôi với giữ nước là quy luật tồn tại, phát triển của dân tộc ta. Xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là quy luật phát triển cách mạng nước ta” - ông Nghị nhấn mạnh.

Đồng thời, ông Nghị cho biết trước bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định, làm gia tăng áp lực cho công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phó Bí thư Thường trực TPHCM Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh: Báo QK7

Ngoài ra, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm trên không gian mạng ngày càng lan rộng, tạo ra sự đe dọa cho toàn cầu, uy hiếp sự ổn định, phát triển mọi mặt đời sống, các quốc gia trên thế giới và khu vực.

Trong nước, mặc dù “thế và lực”, sức mạnh tổng hợp của nước ta tăng lên, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao song vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Theo ông Nghị, khu vực phía Nam là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Do đó, việc tăng cường an ninh, quốc phòng là “đòi hỏi bức thiết, nhằm nhanh chóng tạo ra “thế và lực” trong bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh vùng biên giới, biển, đảo”.

Ông Nghị mong muốn và tin tưởng rằng kết quả thu được từ hội thảo này sẽ góp phần bổ sung những luận cứ khoa học, thực tiễn quan trọng phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, đặc biệt là trên địa bàn các tỉnh, thành phía Nam.