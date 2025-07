Theo đó, Ban Chỉ đạo chia thành 17 tổ công tác, do các thành viên trong Ban Chỉ đạo đại hội làm tổ trưởng.

Cụ thể, tổ 1, do ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo đại hội làm Tổ trưởng.

TPHCM sẽ có 17 tổ công tác tham dự và trực tiếp chỉ đạo đại hội ở Đảng bộ phường, xã, đặc khu và cấp trên trực tiếp cơ sở, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh minh hoạ: Nguyễn Huế

Ông Nghị sẽ theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị: Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, Đảng ủy Đại học Quốc gia TPHCM và các phường: Cát Lái, Hiệp Bình, An Khánh, Tân Phước, Lái Thiêu, Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, An Lạc, Tân Tạo, Tân Hòa.

Tổ 2 do ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đại hội làm Tổ trưởng. Ông Được chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị: Đảng ủy UBND TPHCM; Đảng ủy Quân sự TPHCM; các phường: Sài Gòn, Bến Thành, Tân Định, Cầu Ông Lãnh, Dĩ An, Đặc khu Côn Đảo.

Tổ 3 do ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đại hội làm Tổ trưởng. Ông Minh theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị: Đảng ủy Công an TPHCM; các phường: Thủ Dầu Một, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Thuận An, Thuận Giao, An Phú, Bình Hòa, Tam Bình, Tân Hải, Long Sơn, Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú; các xã: Nhà Bè, Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh.

Tổ 4 do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đại hội làm Tổ trưởng. Ông Lộc theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra các xã: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bình Châu, Hòa Hội, Bàu Lâm, Hòa Hiệp, Phú An.

Tổ 5 do ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đại hội làm Tổ trưởng. Ông Thông theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra các phường: Thủ Đức, Bình Trưng, Bà Rịa, Tam Long, Long Hương; các xã: Hiệp Phước, Cần Giờ, Thạnh An, Bình Khánh, An Thới Đông, Bàu Bàng, Trừ Văn Thố.

Tổ 6 do bà Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy làm Tổ trưởng. Bà Tuyết theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra các phường: Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Phú; các xã: Phú Giáo, Phước Thành, Phước Hòa, An Long, Đất Đỏ.

Tổ 7 do ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy làm Tổ trưởng. Ông Cường theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra các phường: Bình Dương, Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, Thông Tây Hội, An Hội Tây, An Hội Đông, Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình.

Tổ 8 do bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy làm Tổ trưởng. Bà Hằng theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra các phường: Long Phước, Tân Sơn, Tân Hưng, Tân Mỹ, Phú Thuận, Tân Thuận, Phước Long, Long Trường, Long Bình, Tân Uyên, Vĩnh Tân, Tân Khánh, Tân Hiệp, Bình Cơ.

Tổ 9 ông Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm Tổ trưởng. Ông Dũng theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra các phường: Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Bình Lợi Trung, Bình Quới, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Phú Mỹ, Tân Thành, Châu Pha.

Tổ 10 do bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TPHCM làm Tổ trưởng. Bà Hạnh theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra các phường: Xóm Chiếu, Vĩnh Hội, Khánh Hội, Minh Phụng, Bình Thới, Phú Thọ, Hòa Bình, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Phú Nhuận, Tân Đông Hiệp, Đông Hòa.

Tổ 11 do ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM làm Tổ trưởng. Ông Thọ theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra các phường: Bình Tây, Bình Tiên, Phú Lâm, Bình Phú; các xã: Bắc Tân Uyên, Thường Tân.

Tổ 12 do ông Dương Trọng Hiếu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy làm Tổ trưởng. Ông Hiếu theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra các phường: Bình Đông, Chánh Hưng, Phú Định, Thới An, Tân Thới Hiệp, Trung Mỹ Tây, An Phú Đông, Đông Hưng Thuận, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Tân Sơn.

Tổ 13 do ông Lê Hoàng Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy làm Tổ trưởng. Ông Hải theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra các phường: An Đông, Chợ Quán, Chợ Lớn; các xã: Long Điền, Long Hải, Phước Hải

Tổ 14 do ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM làm Tổ trưởng. Ông Kiên theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra các xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ.

Tổ 15 do ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM làm Tổ trưởng. Ông Dinh theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra các phường: Diên Hồng, Hòa Hưng, Vườn Lài; các xã: Dầu Tiếng, Thạnh An, Long Hòa, Minh Thạnh.

Tổ 16 do ông Nguyễn Chí Trung, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm Tổ trưởng. Ông Trung theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra các xã: Ngãi Giao, Kim Long, Bình Giã, Xuân Sơn, Châu Đức, Nghĩa Thành.

Tổ 17 do ông Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM làm Tổ trưởng. Ông Nhân theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra các phường: Bến Cát, Long Nguyên, Tây Nam, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Thới Hòa.

Các tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch công tác để thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy đảm bảo yêu cầu về nội dung và công tác tổ chức đại hội tại các đảng bộ được phân công phụ trách; hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức đại hội; làm việc trực tiếp với các tổ chức đảng được phân công phụ trách; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí thành viên tổ công tác.

Bên cạnh đó, các tổ công tác cũng được trưng tập, sử dụng một số cán bộ, chuyên viên của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; các sở, ngành thành phố giúp việc thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của tổ công tác.

Các tổ cũng thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả, tiến độ thực hiện công tác đại hội tại phường, xã, đặc khu và cấp trên trực tiếp cơ sở được phân công phụ trách cho Ban Chỉ đạo đại hội của Thành ủy.