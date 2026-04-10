Chiều 10/4, Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi). Sau phần phát biểu của các đại biểu, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang đã có giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, việc hoàn thiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm thể chế hóa sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng về tín ngưỡng tôn giáo phù hợp với Hiến pháp, các công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị, tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền, các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Việc sửa đổi luật còn bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành; bảo đảm tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; củng cố bền chặt khối đại đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang phát biểu giải trình

Bộ trưởng cho biết, việc sửa đổi luật trên nguyên tắc kế thừa, giữ nguyên những nội dung đã được khẳng định tính hợp lý, ổn định, có hiệu quả trong quá trình thực hiện; tiếp thu chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, đảm bảo phù hợp với thể chế chính trị và yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của các đại biểu trong phiên thảo luận và sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội để hoàn thiện, chỉnh lý dự án luật đáp ứng được yêu cầu đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân cũng như yêu cầu công tác quản lý nhà nước.

Quy định dự thảo luật phù hợp với xu thế tất yếu của thời đại

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong quá trình chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã thực hiện nghiêm túc ý kiến, phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp và ý kiến phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Đó là "chuyển tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước vừa khuyến khích sáng tạo, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển. Tư duy quản lý không cứng nhắc; dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm".

Về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cho biết, hầu hết ý kiến phát biểu đều đồng tình với quy định dự thảo luật phù hợp với xu thế tất yếu của thời đại.

Tuy nhiên, có ý kiến băn khoăn về việc hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên không gian mạng là hoạt động phi địa giới, xuyên quốc gia nên cần đề ra những nguyên tắc, yêu cầu khác với hoạt động tôn giáo trên thực địa. Các ý kiến cũng đề nghị xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet, nền tảng xuyên quốc gia, sử dụng trí tuệ nhân tạo trong truyền giáo; cơ chế phối hợp liên cấp, liên ngành để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ những tin xấu độc liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Tiếp thu ý kiến các đại biểu, Bộ trưởng cho biết, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã nghiên cứu, thể hiện nội dung này trong dự thảo luật; đồng thời dành một điều để quy định những nguyên tắc hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo nói chung, không phân biệt hoạt động trên môi trường mạng hay thực địa.

Ngoài ra, dự thảo luật cũng giao Chính phủ quy định chi tiết điều này và sẽ giải đáp được các băn khoăn của đại biểu Quốc hội.

Về phân cấp, phân quyền và tổ chức bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, Bộ trưởng nêu rõ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo ý thức sâu sắc về tính đa dạng, phong phú, không ngừng thay đổi và xu hướng tăng nhanh cả về số lượng, địa bàn, loại hình tín ngưỡng, tôn giáo.

Đây là thách thức không nhỏ với chính quyền cấp cơ sở, nhất là với những cơ sở mà cán bộ công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo đã có nhiều thay đổi.

Để đáp ứng tốt nhất, nhanh nhất nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của nhân dân, chính quyền gần dân, sát dân, Bộ trưởng cho biết, những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra ở cơ sở được phân cấp mạnh cho chính quyền địa phương.

Việc phân cấp, phân quyền này được thực hiện trên nguyên tắc và phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025.

Về chính sách, đào tạo, bồi dưỡng để thu hút cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục tham mưu cho Chính phủ về chỉ tiêu, cơ chế, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác này để cơ sở có đủ năng lực, trình độ đáp ứng được nhiệm vụ được giao.

Với một số ý kiến băn khoăn về sự chồng lấn giữa lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và lĩnh vực di sản, văn hóa thì cơ quan soạn thảo đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để loại trừ trong dự thảo luật.

Với một số vấn đề khác mà các đại biểu nêu, Bộ trưởng khẳng định, chỉ đưa vào luật những vấn đề đã được tổng kết, đánh giá "đã chín, đã rõ". Bộ Dân tộc và Tôn giáo xin được kế thừa các quy định, các vấn đề đã ổn định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và chỉnh sửa một số nội dung để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với pháp luật liên quan...