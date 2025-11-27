Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế”, ngày 27/11, tại Ninh Bình, Cục phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý (PBGDPL&TGPL), Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng xây dựng hồ sơ các vụ việc thành công làm mẫu.

Bà Vũ Thị Hường, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho biết, được sự hỗ trợ giúp đỡ của Ban quản lý Dự án chuyên trách Bộ Tư pháp, Cục PBGDPL&TGPL, Bộ Tư pháp, chuyên gia Ngân hàng thế giới đã nghiên cứu, xây dựng tài liệu “Báo cáo nghiên cứu về vụ việc trợ giúp pháp lý thành công”, là tài liệu tham khảo cho người thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL), người quản lý công tác TGPL, viên chức, chuyên viên của Trung tâm TGPL nhà nước.

Tài liệu được kết cấu làm ba phần: phần I quy định pháp luật về vụ việc trợ giúp pháp lý thành công; phần II hồ sơ mẫu vụ việc TGPL thành công; phần III một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật, khuyến nghị về việc đánh giá vụ việc thành công, khuyến nghị trong việc xây dựng, số hóa và lưu trữ hồ sơ vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công.

Theo bà Vũ Thị Hường, tài liệu được xây dựng lần đầu tiên trong khuôn khổ Dự án nên có thể có một số thiếu sót, mong các đại biểu tích cực thảo luận, góp ý để tài liệu được hoàn thiện hơn và cho rằng Hội nghị có ý nghĩa thiết thực để giúp các đại biểu có cái nhìn tổng quan, sâu sắc về việc đánh giá hiệu quả vụ việc TGPL tham gia tố tụng.

Trong ngày 28/11 tại Ninh Bình, Cục PBGDPL&TGPL sẽ tổ chức Hội thảo tham vấn hoàn thiện Sổ tay trợ giúp pháp lý (phần trong nước).

Sổ tay trợ giúp pháp lý là sản phẩm được xây dựng trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế”, triển khai giai đoạn 2022–2026, do Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản và được Ngân hàng Thế giới tài trợ từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Phát triển Xã hội Nhật Bản.

Đây là một trong hoạt động quan trọng của Dự án nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, củng cố chất lượng cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Sổ tay được nghiên cứu và xây dựng trên cơ sở bám sát toàn bộ các quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, các văn bản hướng dẫn liên quan và thực tiễn triển khai tại địa phương.

Nội dung của Sổ tay tập trung vào một số vấn đề trong hoạt động trợ giúp pháp lý, bao gồm: Nguyên tắc hoạt động trợ giúp pháp lý; quyền, nghĩa vụ của người thực hiện trợ giúp pháp lý, quy trình nghiệp vụ trợ giúp pháp lý; một số lưu ý khi thực hiện trợ giúp pháp lý cho đối tượng đặc thù (trẻ em, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, nạn nhân bạo lực gia đình...

Đây là những nội dung được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ người thực hiện trợ giúp pháp lý xử lý tốt hơn các tình huống đa dạng có thể phát sinh trong thực tiễn khi thực hiện trợ giúp pháp lý.

T.Nhung