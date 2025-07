Ở tập 4 của "Em xinh say hi", Tăng Duy Tân thừa nhận may mắn khi được về đội của Bích Phương. Nhóm của Phương Mỹ Chi biểu diễn tiết mục kết hợp giữa nghệ thuật tuồng truyền thống và chất liệu âm nhạc hiện đại.