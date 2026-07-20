Lương tăng chưa theo kịp vật giá leo thang

Việc điều chỉnh tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7 mang đến niềm vui cho hàng triệu cán bộ, công chức, viên chức, người nghỉ hưu và hưởng trợ cấp BHXH.

Thế nhưng, với không ít người, khoản thu nhập tăng thêm vẫn chưa theo kịp đà tăng của giá cả, khiến áp lực chi tiêu hằng ngày chưa hề giảm bớt.

Chị Minh (một cán bộ làm việc trong cơ quan nhà nước tại Hà Nội) cho biết, sau khi lương cơ sở được điều chỉnh tăng lên 2,53 triệu đồng, tổng thu nhập của hai vợ chồng chị tăng thêm hơn 2 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, trước khi được nhận khoản tăng thêm, hàng loạt chi phí sinh hoạt cho xăng xe, điện, nước, thực phẩm, học thêm của con... đã tăng từ nhiều tháng trước.

"Cái gì cũng đắt hơn. Lương tăng thì ai cũng mừng, nhưng thực tế là mừng ít, lo nhiều. Khoản tăng thêm gần như chỉ đủ bù phần chi phí phát sinh", chị Minh chia sẻ.

Theo chị, mỗi lần đi chợ đều có cảm giác tiền vơi rất nhanh, trong khi lượng thực phẩm mua được không còn như trước. Thực tế này buộc gia đình chị phải tính toán kỹ từng khoản chi, hạn chế những khoản mua sắm không thật sự cần thiết để cân đối cuộc sống.

"Tăng lương là chính sách rất ý nghĩa nhưng nếu giá cả tiếp tục leo thang thì thu nhập thực tế của người lao động vẫn khó được cải thiện. Điều chúng tôi mong mỏi nhất là giữ được mặt bằng giá ổn định để đồng lương tăng thực sự phát huy hiệu quả", chị Minh nói.

Nhiều người nghỉ hưu, hưởng trợ cấp BHXH cũng có chung tâm trạng băn khoăn trước vật giá leo thang.

Bà Lê Thị Thu sống cùng con tại phường Phú Diễn (Hà Nội). Trước đây, bà được hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH chưa đến 3 triệu đồng/tháng. Sau đợt điều chỉnh tăng lương hưu, mức hưởng của bà được nâng lên hơn 3 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, bà cho rằng khoản tăng thêm vẫn khó theo kịp chi phí sinh hoạt hiện nay.

Mức tăng lương chủ yếu bù trượt giá, chưa cải thiện đáng kể thu nhập cho người hưởng. Ảnh minh họa

Bà Thu chủ yếu dùng tiền lương hưu vào việc ăn sáng, mua thuốc, chi tiêu cá nhân để không phải phụ thuộc vào các con. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, nhiều mặt hàng tăng giá đã ảnh hưởng tới kế hoạch chi tiêu của bà.

"Trước đây, một bát phở có giá khoảng 40.000 đồng, giờ đã lên 50.000 đồng. Vậy nên nhiều hôm tôi ở nhà ăn mì tôm hoặc tự nấu để tiết kiệm. Người già chỉ trông vào đồng lương hưu nên phải chắt chiu từng khoản", bà Thu nói.

Theo bà Thu, việc tăng lương hưu là chính sách rất đáng mừng nhưng điều người dân mong muốn hơn cả là giá cả thị trường được kiểm soát.

"Lương chưa tăng thì giá đã tăng trước rồi. Chúng tôi hiểu việc điều chỉnh lương không phải dễ nhưng chỉ mong giá cả ổn định để khoản tiền tăng thêm không bị trượt giá quá nhanh. Có như vậy, cuộc sống của người hưởng lương hưu mới thực sự bớt áp lực", bà Thu bày tỏ.

Tăng lương chủ yếu để bù trượt giá

Trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cho rằng việc tăng lương cơ sở 8% từ ngày 1/7 là cần thiết trong bối cảnh giá cả sinh hoạt tăng cao. Tuy nhiên, mức điều chỉnh này chủ yếu nhằm bù đắp một phần trượt giá, chưa thể tạo đột phá về thu nhập.

"Mức tăng 8% giúp người hưởng lương, nhất là người thu nhập thấp giảm bớt khó khăn và giữ được giá trị thực của tiền lương, còn để cải thiện rõ rệt đời sống thì chưa thể", ông Huân nhận định.

Theo ông, khi lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, các khoản phụ cấp và trợ cấp tính theo lương cơ sở cũng tăng theo. Tuy nhiên, mức tăng thực nhận không quá lớn do người lao động đồng thời phải đóng BHXH, bảo hiểm y tế ở mức cao hơn.

Nguyên Thứ trưởng nhấn mạnh, để việc tăng lương thực sự phát huy hiệu quả, cần kiểm soát tốt lạm phát và mặt bằng giá. "Nếu giá cả tăng nhanh hơn tiền lương thì thu nhập thực tế của người lao động vẫn khó được cải thiện", ông nói.

Ông cũng cho rằng việc điều chỉnh tiền lương phải phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách, bởi vì Nhà nước còn phải dành nguồn lực cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội và nhiều nhiệm vụ chi quan trọng khác. Vì vậy, tăng lương cần được thực hiện theo lộ trình phù hợp với điều kiện của nền kinh tế.