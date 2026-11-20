Chiều 20/11, với đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2028.

Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) nâng thời hiệu xử phạt lên 2 hoặc 3 năm đối với một số lĩnh vực. Đồng thời, luật nâng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân (mức hiện hành 1 tỷ), lên 3 tỷ đối với tổ chức (mức hiện hành 2 tỷ).

Trước khi Quốc hội thông qua, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự luật.

Bộ trưởng cho biết, Chính phủ đã rà soát quy định ngay tại dự thảo luật mức tiền phạt tối đa và thời hiệu xử phạt trên từng lĩnh vực, theo đó chỉ quy định thời hiệu xử phạt 3 năm, mức phạt tiền tối đa 1,5 tỷ đối với cá nhân, 3 tỷ đối với tổ chức chỉ trong một số lĩnh vực. Việc này để phù hợp với tính chất phức tạp, mức độ, quy mô, hậu quả của một số hành vi vi phạm và cần nhiều thời gian để xác minh, phân tích, kiểm định, giám định đối với một số hành vi vi phạm trong các lĩnh vực này.

Phạt từ 5 triệu đồng trở xuống được thay bằng lao động công ích

Một nội dung đáng chú ý là luật mới là bổ sung biện pháp "thực hiện công việc phục vụ cộng đồng" là biện pháp thay thế hình thức phạt tiền.

Biện pháp này được áp dụng đối với cá nhân vi phạm hành chính bị áp dụng hình thức phạt tiền từ 5 triệu đồng trở xuống, đã nhận lỗi và tự nguyện đề nghị được thực hiện biện pháp thay thế, bảo đảm phù hợp với Công ước về lao động cưỡng bức năm 1930 mà Việt Nam là thành viên.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật xử lý vi phạm hành chính vào chiều nay

Cụ thể, luật quy định thời gian thực hiện công việc phục vụ cộng đồng không quá 4 giờ trong một ngày và không quá 5 ngày trong 1 tuần. Tổng thời gian thực hiện công việc phục vụ cộng đồng không quá 40 giờ. Ngay sau khi người vi phạm thực hiện xong công việc phục vụ cộng đồng, cơ quan tổ chức thi hành biện pháp này có xác nhận về việc thi hành xong.

Trong thời gian thực hiện công việc phục vụ cộng đồng, nếu cá nhân vi phạm không thực hiện thì người có thẩm quyền có thể xem xét quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp này để áp dụng hình thức phạt tiền.

Luật nêu rõ không áp dụng biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng đối với phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người từ đủ 70 tuổi trở lên, người bị bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng.

Đồng thời, Chính phủ quy định chi tiết việc áp dụng biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng.

Luật mới được thông qua cũng chỉnh lý, không coi tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp cưỡng chế mà là biện pháp bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế, được áp dụng trong trường hợp người đang bị cưỡng chế, người đại diện cho tổ chức đang bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn.

Cùng với đó, luật mới không coi việc ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước; tạm dừng đăng kiểm, đăng ký, cấp giấy phép điều khiển phương tiện; ngừng cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số là biện pháp cưỡng chế mà chuyển thành các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.

Xử phạt qua môi trường điện tử

Luật bổ sung quy định cho phép cơ quan có thẩm quyền thực hiện các bước phát hiện, xác minh, giải trình, xử lý vi phạm và thi hành quyết định xử phạt trên môi trường điện tử.

Thông tin, hình ảnh, dữ liệu điện tử được thu thập hợp pháp trên môi trường điện tử được sử dụng làm căn cứ để xác minh, xử lý vi phạm hành chính.

Biên bản, quyết định và các tài liệu khác được thu thập, tạo lập, gửi, nhận, lưu trữ trong quá trình xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử có giá trị như văn bản.