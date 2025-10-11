Chương trình thu hút 136 người tham gia, trong đó có nhiều tăng ni thuộc Lớp Cao cấp Giảng sư. Ảnh: Quang Tròn

Sáng 11/10, tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (thiền viện Quảng Đức, phường Xuân Hòa, TPHCM), Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Truyền máu - Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo với chủ đề “Giọt máu cho đi - Cuộc đời ở lại”.

Đây là lần đầu tiên Giáo hội phối hợp với đơn vị y tế triển khai hoạt động hiến máu tại Văn phòng 2 Trung ương. Chương trình thu hút 136 người tham gia, có nhiều tăng ni thuộc lớp cao cấp giảng sư. Trong đó, 97 người hiến máu thành công, đóng góp vào ngân hàng máu cứu người.

Tham dự và động viên người hiến máu có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế Trung ương; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó tổng thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương cùng chư tôn đức, tăng ni, phật tử và người dân.

Hòa thượng Thích Huệ Thông nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của chương trình: “Hiến máu cứu người là hành động thiết thực, chuyển tải thông điệp từ bi của Đức Phật vào đời sống, để mỗi giọt máu trở thành dòng chảy của tình thương”.

Theo Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ban tổ chức sẽ tiếp tục triển khai đợt 2 vào ngày 22/11 và đợt 3 vào ngày 27/12, đều tại Văn phòng 2 Trung ương - thiền viện Quảng Đức.

97 người hiến máu, đóng góp vào ngân hàng máu cứu người. Ảnh: Quang Tròn

Trước đó, ngày 15/8, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã ban hành công văn kêu gọi các ban, viện Trung ương, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành, cùng các cơ sở tự viện và cơ sở giáo dục Phật giáo trên toàn quốc hưởng ứng phong trào “Hiến máu cứu người - Hành Bồ tát đạo”.

Hoạt động lần này được xem là bước khởi đầu cho chuỗi chương trình thiện nguyện quy mô do Giáo hội phát động, góp phần lan tỏa tinh thần “từ bi và phụng sự” của đạo Phật trong đời sống xã hội hiện đại.