Ngày 22/9, lãnh đạo UBND phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra việc 1 tảng đá lớn lăn từ trên núi xuống khu vực đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Theo đó, vào khoảng 15h30 cùng ngày, người dân đi đường phát hiện tảng đá cỡ lớn từ trên núi bị vỡ rồi lăn xuống đường.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Đ.X

Rất may lúc đó không có phương tiện nào lưu thông qua khu vực. Tảng đá lăn xuống làm gãy một số cây cảnh và biển báo giao thông và chắn ngang 1 làn đường bao biển.

Cũng theo lãnh đạo phường Quang Hanh, xung quanh ngọn núi đá không có nhà dân. Việc tảng đá lăn xuống đường rất có khả năng do bị sét đánh. Hai ngày qua, trên địa bàn thường xuyên có mưa lớn và sấm chớp.

Tảng đá lớn sạt từ trên núi xuống đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả. Ảnh: Đ.X

"Lực lượng chức năng đã được điều động tới hiện trường để phân luồng giao thông, dọn dẹp và di dời tảng đá tới nơi an toàn, dự kiến trong hôm nay sẽ hoàn thành", lãnh đạo UBND phường Quang Hanh cho hay.

